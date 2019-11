Dodge è il marchio americano più affidabile secondo Consumer Reports

Nell’ultima classifica sull’affidabilità pubblicata da Consumer Reports, Dodge è riuscita a fare un enorme salto in avanti, salendo di ben 13 punti. Rispetto allo scorso anno, infatti, la casa automobilistica di Fiat Chrysler Automobiles si è piazzata all’ottavo posto dal 21°. Questo pone il marchio molto più avanti rispetto a qualsiasi altro produttore automobilistico americano.

Consumer Reports sostiene che la Dodge Challenger è il modello più affidabile del brand del 2019 mentre al contrario il Durango dedicato alle famiglie è quello meno attendibile. Ford e Chevrolet si sono piazzate, rispettivamente, al 16° e al 25° posto con i loro EcoSport e Tahoe più affidabili mentre i pick-up F-150 e Colorado sono i meno affidabili.

Dodge: la Challenger è l’auto americana più affidabile del 2019

In poche parole, Dodge è la casa automobilistica americana più affidabile di quest’anno secondo Consumer Reports e di conseguenza la Challenger è il veicolo americano più attendibile. I dati rivelati dalla pubblicazione possono in qualche modo ingannare visto che la maggior parte dei veicoli presenti nella gamma del brand di FCA sono in circolazione da un bel po’ di anni.

Ciò significa che Dodge ha avuto parecchio tempo a disposizione per risolvere eventuali problemi. Auto come la Challenger, la Charger, il Grand Caravan e persino il Durango hanno ricevuto diverse piccole modifiche negli ultimi 11 anni. Il resto della classifica vede Lexus in cima (di nuovo), battendo addirittura la sua casa madre Toyota che si è posizionata in terza posizione. Al secondo posto, invece, troviamo Mazda.

Consumer Reports riesce a generare le classifiche sfruttando dei sondaggi che vengono fatti ai proprietari. Questi raccolgono dati preziosi sui problemi riscontrati negli ultimi 12 mesi sulle vetture in questione.

Agli automobilisti vengono poste domande che coprono una varietà di argomenti (es. gravi problemi al motore e/o alla trasmissione). Complessivamente, l’ultimo sondaggio effettuato da Consumer Reports ha visto l’analisi di oltre 420.000 veicoli.