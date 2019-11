Auto green: il 50% degli italiani guiderebbe una vettura ibrida o elettrica

EY ha condotto uno studio davvero interessante che è stato presentato durante l’evento “La mobilità del possibile“, tenutosi ieri mattina presso il Palazzo della Regione a Milano.

Uno degli argomenti principali di quest’indagine è stato l’acquisto di una nuova auto. Lo studio ha rivelato che il 50% degli italiani comprerebbe una vettura ibrida o elettrica se dovesse acquistarne una entro i prossimi tre anni.

Auto green: un automobilista italiano su due si metterebbe alla guida di un modello ibrido o a zero emissioni

Giovanni Passalacqua, Automotive Advisory Leader di EY, ha spiegato che il 93% degli intervistati dispone almeno di un’auto in famiglia e il 70% di loro sceglie la vettura come primo mezzo di spostamento. I motivi di queste percentuali sono legate alla maggiore libertà e ai mezzi pubblici che spesso e volentieri non rispettano gli orari e/o sono poco efficienti.

Per quanto riguarda la guida autonoma, lo studio di EY rivela che il 75% degli intervistati conosce questa nuova tecnologia. Nonostante ciò, le persone coinvolte nello studio sono convinti che il giorno in cui vedremo per strada le auto robot è ancora parecchio lontano.

Assieme allo studio presentato a Milano da EY, recentemente è stata condivisa un’indagine interessante da AutoScout24 che riguarda i neopatentati italiani e il loro interesse nei confronti delle auto elettriche. Dall’analisi è emerso che soltanto il 13% dei ragazzi desidera mettersi alla guida di un veicolo a zero emissioni.

Infatti, l’indagine rivela che questa categoria di guidatori ama spostarsi principalmente con auto a benzina (50%) e diesel (31%) e in futuro prevedono di fare altrettanto. Accanto al 13% dei neopatentati che vorrebbero guidare un’auto elettrica, c’è il 14% che desidera mettersi al volante di un veicolo ibrido.