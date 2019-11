I veicoli saranno più sicuri dalla metà del 2022

In seguito a un’iniziativa della Commissione europea, l’anno scorso è partito ufficialmente l’iter per la diffusione di nuove normative che hanno l’obiettivo di aumentare la sicurezza dei veicoli futuri venduti in tutti i paesi appartenenti all’Unione Europea.

Nei giorni scorsi è stato finalmente ufficializzato il termine del procedimento, con il regolamento che entrerà in vigore a partire dalla metà del 2022. Le auto, i camion, gli autobus e i furgoni di nuova immatricolazione dovranno disporre per legge dei sistemi di sicurezza e degli aiuti alla guida con l’obiettivo di accrescere la sicurezza su strada. Inoltre, gli stessi sistemi dovranno essere implementati di serie su tutti i veicoli a partire dal 2024.

Veicoli: la Commissione europea completa l’iter per le nuove normative sulla sicurezza

I sistemi obbligatori per tutti i veicoli saranno:

Registrazione dei dati in caso di incidente

Maggiore sicurezza durante la fase di retromarcia

Segnalazione più chiara delle frenate d’emergenza

Adattamento intelligente della velocità

Monitoraggio più preciso della pressione degli pneumatici

Avvertimento del conducente in caso di sonnolenza e/o distrazione

Monitoraggio del tasso di alcol nel sangue

La Commissione europea riporta anche che tutte le auto e i furgoni dovranno disporre di serie della frenata automatica di emergenza, del mantenimento della corsia di marcia e di tutti quei sistemi volti a ridurre i pericoli per pedoni e ciclisti in caso di sinistri.

Per camion e autobus, invece, sono previsti dei sistemi volti ad ottimizzare la visione diretta degli autisti e l’installazione di appositi dispositivi anteriormente e lateralmente al veicolo per rilevare e segnalare l’eventuale presenza di pedoni e ciclisti lungo il percorso.