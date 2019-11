Vettel: i commenti di Verstappen sono stati da “immaturo”

Max Verstappen è stato molto brusco nei suoi commenti dopo il Gran Premio degli Stati Uniti. A seguito delle scarse prestazioni della Ferrari, il giovane pilota olandese ha dichiarato: “E’ quello che succede quando smetti di barare”. A Sebastian Vettel è stato chiesto di quel commento in Brasile e il tedesco lo ha etichettato come “immaturo”. Il quattro volte campione del mondo di F1 si è rifiutato di entrare nei dettagli sull’argomento ma ha fatto sapere ai media cosa ne pensa del commento.

Sebastian Vettel ha bollato come immaturo Max Verstappen per il commento sulla Ferrari dopo il Gp degli USA

“Non c’è molto da dire al riguardo. Penso che quel commento sia stato da immaturo. Lo ignoro perché è irrilevante. Vogliamo rispondere sul circuito. Austin non è stato un buon fine settimana per noi, soprattutto di domenica, ma lavoriamo duramente per tenere il passo “, ha detto Sebastian Vettel. Nemmeno Max Verstappen ha voluto commentare le sue parole della scorsa settimana. Secondo lui, è stato detto abbastanza al riguardo.

Il pilota olandese ha dichiarato in proposito: “Preferirei non rispondere più a domande sul mio commento post Gran Premio degli Stati Uniti. È più importante che ora ci concentriamo sulle ultime due gare di questa stagione e combattiamo in pista”, ha detto alla stampa presente in Brasile per il Gran Premio che si correrà questo fine settimana all’Autodromo José Carlos Pace di Interlagos.

