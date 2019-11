Jos Verstappen a proposito dei commenti del figlio su Ferrari afferma: “Non intelligente, ma comprensibile”

Jos Verstappen crede che i commenti di suo figlio Max Verstappen sul tradimento della Ferrari siano stati “non intelligenti, ma comprensibili”, mentre continuano le polemiche tra Red Bull e il Cavallino Rampante. L’unità di potenza della Ferrari è stata messa in discussione di recente, con il team italiano che ha dominato in Formula 1 dalle vacanze estive in poi e la loro mancanza di velocità nel fine settimana in America ha portato alle accuse visto che la cosa è stata vista come abbastanza sospetta da alcune persone dell’ambiente.

Tra queste persone Max Verstappen, che ha dichiarato: “Ecco cosa accade quando smetti di barare” , e questi commenti hanno ricevuto una reazione arrabbiata da parte di alcuni membri chiave della Ferrari, tra cui il pilota Charles Leclerc.

Tuttavia, il padre di Max ed ex pilota di F1 Jos Verstappen, capisce perfettamente perché suo figlio lo abbia detto: “L’ho visto e ho pensato: Oh no”, ha detto Verstappen a Ziggo Sport. “Potrebbe non essere stata la frase più intelligente, ma capisco Max, perché è molto motivato e vuole vincere. “Dopo la pausa estiva, ha avuto una probabilità pari allo zero per cento contro la Ferrari e questo fine settimana c’è stata una differenza.”

“Penso che tutti sappiano che la Ferrari ha usato una scappatoia. Questo spiega perché a volte sono improvvisamente estremamente veloci sul rettilineo. Forse non è barare, ma moralmente, non è del tutto giusto. Sono contento che adesso ci sia chiarezza, perché tutti si chiedevano cosa stesse facendo la Ferrari “.