Fiat Toro raggiunge le 200 mila unità immatricolate

Fiat ha appena lanciato la versione Ultra del pickup Fiat Toro per $ 164.990. Le vetture raggiungeranno i concessionari a dicembre, ma possono essere ordinate già ora in Brasile. La nuova versione è un’altra opzione per i fan di Fiat Toro, che ha già una vasta gamma che comprende Endurance, Freedom, Volcano e Ranch. Il pickup è stato lanciato sul mercato nel 2016, offrendo al mercato un veicolo che rappresenta un mix tra im SUV e un pick-up che ha completamente cambiato il panorama e le vendite di veicoli in Brasile. Da allora, sono state vendute oltre 200.000 unità (obiettivo raggiunto ad ottobre), un traguardo che lo rende il secondo pick up più venduto in Brasile, dietro solo alla Fiat Strada.

La nuova versione presenta novità dentro e fuori, con un look unico. Sarà il top della gamma, insieme al Ranch, ognuno rivolto al proprio pubblico. Il clou della Fiat Toro Ultra è il Dynamic Cover di serie. Con motore diesel 2.0, trazione 4×4 e cambio automatico a nove velocità, la Fiat Toro Ultra offrirà dunque una protezione ancora maggiore contro le infiltrazioni d’acqua. Il coperchio è rimovibile, il che renderà più semplice se il cliente alla fine desiderano caricare il cassone con oggetti superiori alla sua capacità.

L’hardtop è stato progettato per mantenere la bellezza del design pluripremiato di Fiat Toro e le prestazioni aerodinamiche. Con la protezione dal furto del carico, Dynamic Cover ha una maniglia di chiusura ausiliaria e una maniglia di apertura interna posizionate sul lato sinistro. In questo modo, il cliente non deve aprire le due porte posteriori della benna per accedere. La nuova copertura, che contiene 100 kg di carico distribuito sulla sua superficie, ha ancora una protezione dalle infiltrazioni d’acqua superiore rispetto ai suoi concorrenti. La sua apertura funzionale è di 40 gradi ed è aiutata da paraurti laterali a molla di gas.

La Fiat Toro Ultra presenta anche badge esterni e interni (console), logo del sedile ricamato, tappetini in gomma, dettagli e loghi interni scuri, sedili in pelle e specchietti retrovisori esterni neri, staffa laterale, gancio di traino, santuario integrato e -barro. Disponibile nei colori Ambient White (Solido), Billet Silver, Carbon Black e Jazz Blue (Metallic).