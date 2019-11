Alfa Romeo Giulia Sprint: un esemplare verrà proposto all’asta a Milano AutoClassica

Il prossimo 22 novembre, a Rho Milano Fiera si terrà la nuova edizione di Milano AutoClassica, il salone dedicato alle vetture classiche e storiche. In occasione dell’evento, la casa d’aste Wannenes metterà in vendita un esemplare della bellissima Alfa Romeo Giulia Sprint in versione standard dipinta in Grigio Milano e con interni in similpelle blu.

L’auto ha recentemente ottenuto un completo restauro che l’ha riportata agli albori di un tempo. Inoltre, il modello è stato costruito il 1 settembre del 1962 e consegnato al suo primo cliente a Novara il 28 dello stesso mese.

Alfa Romeo Giulia Sprint: Wannenes proporrà in vendita un esemplare immatricolato nel 1962

L’Alfa Romeo Giulia Sprint rimase al Nord fino agli anni ‘70 fino a quando non venne venduta a Cosenza successivamente. Il nuovo proprietario decise di cambiare la colorazione da Grigio Milano al classico Rosso Alfa. Tuttavia, l’attuale possessore ha completamente restaurato la vettura, riportandola a come uscì dalla fabbrica.

Vi ricordiamo che l’Alfa Romeo Giulia Sprint nasconde sotto il cofano in alluminio un motore bialbero da 1570 cc in grado di sviluppare una potenza di 91 CV. Wannenes ha stimato una vendita per una cifra compresa fra gli 80.000 e i 100.000 euro per questo gioiello in perfette condizioni.