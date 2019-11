Alfa Romeo Giulia e Stelvio: disponibili da 299 Euro al mese anche a novembre

Continua sino alla fine del mese di novembre l’offerta dedicata all’Alfa Romeo Giulia ed all’Alfa Romeo Stelvio. I due modelli del marchio italiano, infatti, saranno disponibili a partire da 299 Euro al mese con una soluzione di noleggio con diritto di prelazione per un eventuale acquisto successivo. Tale soluzione è dedicata alle versioni Sport-Tech di Giulia e Stelvio, due varianti disponibili dalla scorsa primavera che propongono una buona dotazione ad un prezzo tutto sommato contenuto (per gli standard dei due modelli). Ricordiamo che tra le offerte del mese c’è anche una promozione riservata all’Alfa Romeo Giulietta.

Alfa Romeo Giulia: anticipo di 15 mila Euro e rate da 299 Euro al mese

Per quanto riguarda l’Alfa Romeo Giulia, sino a fine novembre 2019 sarà possibile sfruttare la promozione che prevede il noleggio a 299 Euro al mese con anticipo di 15.000 Euro. L’offerta prevede 36 mesi di noleggio con una percorrenza di 60.000 chilometri. Terminato il noleggio, il cliente potrà contare sul diritto di prelazione per l’eventuale acquisto del veicolo ad un prezzo di 20.642 Euro.

I prezzi indicati si riferiscono alla Giulia Sport-Tech caratterizzata da una configurazione comprendente il motore 2.2 turbo diesel da 160 CV, cambio automatico e trazione posteriore. La dotazione di serie di quest’allestimento include i fari Bi-Xenon 25, il Cruise Control adattivo, l’Alfa Connect con display da 8.8 pollici con incluso il supporto Apple Car Play e Android Auto, i vetry privacy, il climatizzatore bizona ed i sensori di parcheggio posteriori.

Nel canone di noleggio, invece, sono inclusi servizi come la copertura RCA con penale risarcitoria, la tassa di proprietà, la copertura d’assistenza stradale, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la copertura incendio e furto con penale risarcitoria e il servizio di riparazione danni con penale risarcitoria.

Alfa Romeo Stelvio: anticipo di 11.500 Euro e rate da 299 Euro al mese

Per quanto riguarda l’Alfa Romeo Stelvio, invece, la promozione valida per tutto il mese di novembre prevede un noleggio con canone mensile di 299 Euro per un totale di 36 mesi ed un anticipo di 11.500 Euro. La percorrenza è di 60.000 chilometri. Anche in questo caso, al termine del noleggio è prevista la possibilità di esercitare il diritto di prelazione sull’acquisto del SUV ad un prezzo complessivo di 27.810 Euro. Da notare, inoltre, che rispetto al mese scorso cala notevolmente l’anticipo mentre aumenta il costo del riscatto.

Il modello in offerta è l’Alfa Romeo Stelvio Sport-Tech con 2.2 turbo diesel da 160 CV, cambio automatico e trazione posteriore. Di serie, questa versione del SUV può contare su di una dotazione molto ricca che include cerchi in lega a 5 razze da 19 pollici (specifici per la versione Sport-Tech), il Cruise Control adattivo, i sensori di parcheggio, il sistema multimediale Alfa Connect dotato di display da 8.8 pollici, radio DAB e supporto Apple CarPlay ed Android Auto.

Come per il caso della Giulia, anche per lo Stelvio il canone di noleggio include servizi aggiuntivi come la copertura RCA con penale risarcitoria, la tassa di proprietà, la copertura d’assistenza stradale e la furto e incendio (con penale risarcitoria), la manutenzione ordinaria e straordinaria, ed il servizio di riparazione danni (anche in questo caso con penale risarcitoria).

Per maggiori dettagli sulle offerte di novembre 2019 per Giulia e Stelvio consigliamo di recarsi in concessionaria oppure di consultare il sito di Alfa Romeo e richiedere online un preventivo per l’acquisto o il noleggio di uno dei due modelli del marchio italiano.