Alfa Romeo Giulietta: disponibile anche a novembre con anticipo da 9.900 Euro

Il nuovo piano industriale di Alfa Romeo conferma, in modo definitivo, la fine della carriera dell’Alfa Romeo Giulietta. La segmento C della casa italiana non sarà sostituita da un’erede diretta con Alfa Romeo che continuerà ad essere presente nel segmento grazie all’Alfa Romeo Tonale, la versione di serie della concept car del C-SUV presentata in occasione della scorsa edizione del Salone dell’auto di Ginevra.

Per gli ultimi mesi di commercializzazione prima della fine della produzione (in programma probabilmente nel corso della prima parte del 2020), l’Alfa Romeo Giulietta continua a puntare sulla stessa offerta che, già da qualche mese, viene proposta ai clienti interessati all’acquisto di un nuovo esemplare della segmento C della casa italiana.

Alfa Romeo Giulietta: sino a fine novembre torna il finanziamento Alfa Free

Sino al prossimo 30 novembre, infatti, i clienti interessati ad una nuova Alfa Romeo Giulietta sfruttando il finanziamento Alfa Free che prevede un anticipo pari al 50% del valore della vettura e due anni senza alcuna rata mensile. Al termine del periodo promozionale, il cliente potrà decidere se completare l’acquisto della vettura, versando la rata finale.

Con questa promozione, valida come detto sino alla fine del mese di novembre, è possibile acquistare un’Alfa Romeo Giulietta a partire da 19.104 Euro (IPT e contributo PFU esclusi). Il prezzo si riferisce ad un’Alfa Romeo Giulietta in allestimento base con motore 1.4 turbo benzina da 120 CV.

Si tratta di un allestimento molto basilare rispetto alle altre varianti presenti in listino che potranno essere acquistate con un prezzo promozionale maggiore. Per la versione “base” della Giulietta, scegliendo il finanziamento Alfa Free è previsto un anticipo di 9.900 Euro ed una rata finale, da pagare dopo 25 mesi dall’acquisto, di 9.204 Euro.

Ricordiamo che la gamma della Giulietta comprende anche un motore 1.6 turbo diesel da 120 CV disponibile sia con il cambio manuale che con il cambio automatico. Anche per questo mese, questa versione della Giulietta è disponibile nella variante con cambio automatico al prezzo del cambio manuale. A completare la gamma della segmento C c’è la Giulietta Veloce disponibile nell’unica configurazione con motore 2.0 turbo diesel da 170 CV e cambio automatico.