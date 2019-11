Lancia Thema: un nuovo progetto la ipotizza in versione berlina e coupé

Molti di voi sicuramente conosceranno la Lancia Thema. Si tratta della berlina di segmento E proposta dalla casa automobilistica torinese dal 2011 al 2014. Un designer ha deciso di riportare alla luce la vettura sotto forma di un progetto digitale composto da due render che la rivelano nelle colorazioni bianca e verde. Oltre al colore, i due concept si differenziano per forme e design.

L’esemplare bianco dispone di una carrozzeria a quattro porte, un design più elegante e sportivo, dei passaruota allargati, delle minigonne, delle prese d’aria disposte dietro al passaruota anteriore, dei cerchi in lega a 10 doppie razze, due grossi terminali di scarico e un’antenna a forma di pinna di squalo presente sul tetto.

Lancia Thema: ecco come potrebbe essere la nuova berlina di segmento E

Sempre l’esemplare bianco della Lancia Thema in chiave moderna propone uno spoiler posizionato sul portellone posteriore, dei gruppi ottici di forma rettangolare, una cornice scura che collega i due fanali (con scritta Thema al centro) e un diffusore presente sulla zona inferiore che, come detto poco fa, integra due terminali di scarico di grandi dimensioni.

Per quanto riguarda il secondo progetto, siamo di fronte a una coupé a due porte dal carattere più sportivo. Proprio come la versione con carrozzeria a quattro porte, troviamo la pinna di squalo sul tetto, le minigonne laterali, le prese d’aria presenti prima dei passaruota anteriori e un piccolo spoiler montato sul portellone posteriore.

Le differenze, invece, sono presenti nel sistema di scarico composto da quattro terminali di forma ovale (integrati sempre nel diffusore) e nei gruppi ottici che hanno un design differente e senza elemento nero di unione. Naturalmente essendo una coupé, i finestrini laterali presentano una forma differente.

Almeno per il momento, Lancia non prevede di portare sul mercato una nuova generazione della Lancia Thema e non sappiamo se lo farà mai in futuro. Attualmente, la gamma della casa automobilistica torinese include soltanto la piccola Lancia Ypsilon che recentemente ha ottenuto una serie di edizioni speciali per renderla al passo coi tempi.