Dodge Challenger da 1000 CV rubata al SEMA Show 2019

Il SEMA Show di Las Vegas è uno degli eventi più apprezzati dai fan delle elaborazioni e delle personalizzazioni e riesce ad attirare ogni anno tantissime persone, e anche alcuni malintenzionati. Questi, infatti, approfittano della confusione per mettere mano sui veicoli esposti dalle varie aziende che, come potete ben immaginare, hanno un valore complessivo di diversi milioni di dollari.

Durante l’edizione di quest’anno è stata rubata una Dodge Challenger con motore da 1000 CV presentata durante il SEMA Show 2019 dalla Quintin Brothers Auto del Vermont. La vettura è stata esposta al Las Vegas Convention Center e parcheggiata all’interno del Main Street Station Casino in attesa dell’allestimento dello stand in cui doveva essere esposta.

Dodge Challenger: l’esemplare esposto da Quintin Brothers Auto è stato fortunatamente recuperato

Una volta scaricata dal rimorchio, il ladro è riuscito a rubare l’auto. Fortunatamente, come quasi ogni garage e parcheggio, c’era un sistema di sorveglianza tramite telecamere che ha permesso di identificare il malintenzionato. La denuncia del furto da parte del proprietario ha permesso alla Nevada Highway Patrol di iniziare le ricerche.

Poco tempo dopo, le autorità hanno ritrovato la Dodge Challenger da 1000 CV nel garage del Rio Hotel and Casino. Vista la grossa potenza della muscle car, il ladro è riuscito a seminare la pattuglia che viaggiava a bordo di un SUV. Tuttavia, vista la situazione ormai rischiosa, il malintenzionato ha deciso di abbandonare il bolide nel parcheggio del Boulevard Mall.

Come potete vedere in foto, la vettura presenta una parte frontale completamente danneggiata e irriconoscibile ma Quintin Brothers Auto ha deciso comunque di metterla in mostra al SEMA Show 2019. I poliziotti della Nevada Highway Patrol stanno cercando ancora il ladro.