Jeep continua a portarsi a casa una serie di successi senza precedenti grazie alla sua Jeep Wrangler. L’ultimo arriva in occasione del SEMA Show 2019 di Las Vegas dove l’iconico fuoristrada è stato nominato 4×4/SUV of the Year per il 10º anno consecutivo. La Jeep Wrangler rimane l’unico veicolo ad aver conquistato il titolo a partire dal lancio avvenuto nel 2010.

Mark Bosanac, Head of Mopar Service, Parts and Customer Care di FCA Nord America, ha detto: “Proprio come non ci sono limiti quando si tratta delle capacità di Jeep Wrangler, lo stesso si potrebbe dire delle molte opzioni disponibili per personalizzarla”.

Jeep Wrangler: l’iconico fuoristrada americano si porta a casa un altro premio importante

Bosanac prosegue dicendo: “Siamo orgogliosi e onorati di vincere il premio 4×4/SUV of the Year per il decimo anno consecutivo, a testimonianza non solo delle capacità di Jeep Wrangler ma anche della passione e della creatività della comunità del mercato post-vendita, che continua a selezionare il modello come punto di partenza per la personalizzazione“.

I SEMA Awards, lanciati nel 2010, sono dei riconoscimenti che portano i riflettori sui veicoli più interessanti che mettono in mostra e propongono varie componenti di ricambio aftermarket.

Anche Chris Kersting, presidente e CEO di SEMA, ha voluto dire la sua affermando: “Non sorprende che gli espositori del SEMA Show abbiano votato la Jeep Wrangler come 4×4/SUV dell’anno. Con così tante opzioni disponibili, Jeep continua a essere la preferita per la personalizzazione. La sua versatilità è illimitata, attraente sia per gli automobilisti quotidiani che per gli amanti dell’off-road“.

Lo stand di Mopar da 1394 m² presente al SEMA Show 2019, in programma da oggi fino all’8 novembre, dà la possibilità al pubblico di ammirare 14 diversi veicoli personalizzati fra cui una versione Moparized della Jeep Wrangler Rubicon, un Ram 1500 Rebel OTG concept e un pick-up Dodge D200 del 1968 completamente ridisegnato.