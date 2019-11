Jeep festeggia i 122 anni della Juventus con la Compass

La partnership tra la Jeep e Juventus è giunta all’ottava stagione e si contraddistingue per i numerosi successi: risultati esaltanti che spiccano nei 122 anni di gloriosa storia della squadra. Con l’iconico marchio sul petto, la Juventus ha davvero aperto nuove strade, mostrando la capacità di superare ogni limite, esattamente come i SUV della gamma più premiata di sempre. Jeep e Juventus hanno conquistato insieme quindici titoli tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa italiana, con il record di titoli nazionali consecutivi e dell’esaltante accoppiata tra campionato e coppa nazionale, centrata per ben quattro volte di fila: un trionfo dal sapore 4×4.

Jeep Compass può vantare altri primati: lo scorso anno, Compass è stato il modello Jeep più venduto sia in Europa sia nell’intera regione EMEA, con oltre 78.000 unità vendute. Dalla sua introduzione nella gamma, in un solo anno le vendite del marchio sono cresciute del 48%. E nel 2019, Compass ha confermato il suo primato in Italia tra i premium SUV del segmento C, registrando un incremento degli ordini del 31% rispetto al 2018. Inoltre, tra le vetture a trazione integrale in Italia, una su tre è una Jeep Compass. Un successo che è al centro della scelta di spostare la produzione destinata al mercato europeo nello stabilimento di Melfi in Basilicata, dove dal prossimo anno usciranno i primi esemplari Compass per l’Europa anche con l’innovativa motorizzazione ibrida plug-in.

Jeep ha sviluppato questa vettura in 122 esemplari, basati sull’allestimento Limited, il top di gamma in termini di eleganza, contenuti ed equipaggiamenti tecnologici di serie, disponibile con livrea bianca a contrasto con il tetto nero “Gloss Black”. Tra i contenuti di serie, cerchi in lega da 18″, vetri oscurati, sedili posteriori reclinabili in modo frazionato, climatizzatore automatico bi-zona, quadro strumenti a colori TFT da 7″, sistema di infotainment UconnectTM 8.4 NAV, Apple CarPlay, che consente agli utenti iPhone di accedere ad Apple Maps, Messaggi, telefono e Apple Music tramite i comandi vocali di Siri, e Android AutoTM per un accesso facile e sicuro ad applicazioni come Google MapsTM e a Google Play MusicTM. Acquistabile da novembre presso gli showroom Jeep in Italia, la Compass 122 sarà disponibile con le motorizzazioni diesel 1.6 Multijet da 120 CV e 2.0 Multijet da 140 CV con cambio automatico e trazione integrale.