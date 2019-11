Ram 1500 EcoDiesel 2020 riesce a raggiungere i 12,33 km/l effettivi

L’U.S. Department of Energy ha pubblicato tempo fa sul suo sito Internet i dati sui consumi del nuovo Ram 1500 con motore EcoDiesel V6. In particolare, il pick-up diesel è in grado di offrire un consumo di carburante combinato pari a 10,63 km/l (24 mpg), 8,93 (21 mpg) in città e 12,33 (29 mpg) in autostrada.

Tuttavia, in un test effettuato in autostrada da Car & Driver percorrendo circa 120 km, il pick-up non è riuscito a fare meglio di 10,63 km/l (25 mpg), nonostante le sospensioni pneumatiche. Da ciò potete dedurre che i risultati non sono esattamente sorprendenti.

Ram 1500 EcoDiesel: svelati i consumi effettivi del pick-up diesel

La cosa curiosa è che la versione Rebel dedicata all’off-orad riesce ad offrire 10,63 km/l nelle stesse condizioni. Anche se i due modelli Ram dispongono di un cambio a 8 velocità, la variante Limited dispone di pneumatici più piccoli rispetto a quelli della Rebel.

Ciò significa che il rapporto di trasmissione finale del Ram 1500 EcoDiesel Limited è effettivamente più basso, traducendosi in uno scatto da 0 a 96 km/h in 7,7 secondi rispetto agli 8,2 secondi impiegati dal 1500 Rebel con propulsore EcoDiesel V6.

Nel quarto di miglio, invece, il Ram 1500 Limited con powertrain diesel riesce a superare il Rebel, concludendo i 400 metri in 15,9 secondi a 136,80 km/h contro i 16,2 secondi a 133,57 km/h.

Per quanto riguarda il verdetto dato da Car & Driver sul nuovo turbodiesel a 6 cilindri, “abbiamo di fronte il miglior Ram EcoDiesel di sempre“. Nel complesso, si tratta di un’opzione interessante per gli acquirenti che cercano un pick-up full-size con motore a gasolio.

Il configuratore del sito statunitense del brand di FCA riporta che la versione Tradesman Quad Cab 2WD con EcoDiesel V6 parte da 36.890 dollari. A confronto, il Chevrolet Silverado 1500 LT Double Cab 2WD e il Ford F-150 XLT SuperCab 2WD con propulsori DuRamax a 6 cilindri in linea e Power Stroke V6 partono, rispettivamente, da 44.540 dollari e 45.065 dollari.

L’aggressiva strategia adottata da Ram per il suo Ram 1500 EcoDiesel ovviamente lo favorisce rispetto ai competitor ma bisogna considerare che Chevrolet e Ford propongono vari equipaggiamenti di serie che non troviamo sulla versione base del pick-up del marchio americano di Fiat Chrysler Automobiles.