Jeep Wrangler e Gladiator Three O Five Edition: ecco le versioni speciali dedicate a Miami

Jeep ha deciso di rendere omaggio alla Magic City di Miami con due versioni speciali delle Jeep Wrangler e Gladiator chiamate Three O Five Edition. Presentate ufficialmente durante il Salone di Miami di questo fine settimana, le due vetture prendono il nome dal prefisso 305 della più grande città della Florida.

I due veicoli verranno proposti in soli 305 esemplari (255 Wrangler e 50 Gladiator) e sono rivolti in particolare ai consumatori locali. Disponibili esclusivamente nelle colorazioni “Miami” Bright White e Punk’n Orange Metallic, l’edizione speciale delle Jeep Wrangler e Gladiator si basano sull’allestimento Sport S e inoltre possono essere equipaggiati con la gamma di accessori Jeep Performance Parts proposti da Mopar.

La Jeep Wrangler Three O Five dispone di un powertop Jeep Sky One-touch. Altre caratteristiche standard includono decalcomanie uniche, fari a LED Sport, sportellino di rifornimento carburante in colore nero, griglia Jeep Performance Parts, tappetini all-season e sistema di infotainment UConnect con display da 7 pollici e supporto Apple CarPlay e Android Auto. Sotto il cofano, invece, troviamo un motore turbo benzina a 4 cilindri da 2 litri abbinato a un cambio automatico a 8 velocità.

Per quanto riguarda il Jeep Gladiator Three O Five Edition, troviamo di serie pacchetto decalcomanie, radio, tappetini all-season, pacchetto pneumatici per tutti i tipi di terreni, griglia Jeep Performance Parts e propulsore Pentastar V6 da 3.6 litri.

Tutti gli interessati alla versione speciale delle due vetture avranno la possibilità di aggiungere altri componenti JPP di Mopar per replicare l’aspetto esatto dei modelli esposti al Miami Auto Show. Ad esempio, è possibile implementare un kit di sospensioni da 2″, un verricello, un paraurti anteriore in acciaio oppure dei cerchi in alluminio Jeep Performance Parts da 17″.