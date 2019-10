Ferrari Monza SP2: avvistato in Olanda un esemplare con interni Cioccolato

Come molti di voi sicuramente sapranno, Ferrari ha deciso di costruire appena 499 esemplari delle sue nuove Ferrari Monza SP2 e SP1. In questi ultimi giorni stanno emergendo online le foto dei primi esemplari consegnati e alcuni di questi sono davvero interessanti.

Ad esempio, il rivenditore Ferrari Kroymans Hilversum ha pubblicato su Instagram alcuni scatti che ritraggono una Ferrari Monza SP2 con una carrozzeria in Rosso Mugello abbinata a dei cerchi oro opaco. Spostandoci nell’abitacolo della supercar del cavallino rampante troviamo un rivestimento in pelle Cioccolato.

Ferrari Monza SP2: continuano ad emergere in foto degli esemplari dell’esclusiva supercar

Visto che parliamo di una barchetta, anche le persone fuori possono apprezzare questa splendida colorazione. Da notare che la Ferrari Monza SP2 in questione sembra essere la prima sbarcata in Olanda e va ad aggiungersi a quelli di Zlatan Ibrahimović e Gordon Ramsay, oltre alla Monza SP1 rossa con striscia nera recentemente avvistata in Argentina.

Vi ricordiamo che la sportiva da collezione, così come la monoposto SP1, dispone di un design ripreso dalle barchette da competizione realizzate dal cavallino rampante negli anni ‘50 come la 750 Monza e la 860 Monza. Le due nuove vetture fanno parte del segmento Icona ispirato alle auto che hanno fatto la storia di Maranello a partire dal dopoguerra.

Sotto il cofano di entrambi i veicoli troviamo un motore V12 da 810 CV a 8500 giri/min che è praticamente lo stesso della 812 Superfast e della versione GTS. Secondo i dati diffusi dalla casa automobilistica modenese, le Ferrari Monza SP2 e Monza SP1 sono in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e da 0 a 200 km/h in 7,9 secondi mentre la velocità massima raggiunta supera i 300 km/h.