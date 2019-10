Ferrari Monza SP2: Zlatan Ibrahimović aggiunge un nuovo gioiello al suo garage

Zlatan Ibrahimović, famoso calciatore svedese che attualmente ricopre il ruolo di attaccante e capitano dei L. A. Galaxy, ha deciso di regalarsi qualcosa di veramente unico in occasione del suo 38º compleanno: una Ferrari Monza SP2.

Ibrahimović ha comunicato l’aggiunta al suo garage tramite il suo profilo ufficiale di Instagram, dove troviamo anche le Ferrari Enzo e LaFerrari. La speciale biposto a tiratura limitata (prodotta in soli 499 esemplari) viene venduta al prezzo di 1,5 milioni di euro per ciascun esemplare.

Ferrari Monza SP2: la supercar a due posti entra a far parte del garage di Ibrahimović

La cifra è sicuramente alta e non alla portata di tutti ma per il giocatore del Los Angeles Galaxy non è certamente un problema. Possiamo immaginare soltanto le soddisfazioni che un bolide del genere potrà dare a Ibrahimović.

Questo perché la Ferrari Monza SP2 riesce a fondere perfettamente l’iconico design delle bacchette degli anni ‘50 (come la 166 MM del 1948 oppure le 750 Monza e 860 Monza) e le caratteristiche di ultima generazione provenienti dal potente motore V12 da 810 CV a 8500 giri/min preso in prestito dalla 812 Superfast.

Secondo i dati ufficiali resi noti dal cavallino rampante, la biposto moderna è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e da 0 a 200 km/h in 7,9 secondi mentre la velocità massima raggiunta supera i 300 km/h.

In base a quanto affermato dalla casa automobilistica modenese, la Ferrari Monza SP2 (assieme alla sua sorella monoposto SP1) sono “destinate ai clienti e ai collezionisti più appassionati. Le Ferrari Monza SP1 e SP2 riprendono il tema delle barchette da competizione, dalla 166 MM del 1948, capostipite del concetto di barchetta stesso, fino alle iconiche 750 Monza e 860 Monza“.

Il bellissimo design ha permesso alla supercar a due posti di portarsi a casa il titolo di Supercar più bella dell’anno 2018 in occasione del Festival Automobile International di Parigi 2019.

Vi ricordiamo, infine, che l’auto è stata disegnata presso il Centro Stile Ferrari sotto la direzione di Flavio Manzoni e presenta una carrozzeria con dimensioni di 4657 mm di lunghezza, 1996 mm di larghezza e 1155 mm di altezza mentre il peso è di 1520 kg.