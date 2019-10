Abarth 124 vince il campionato spagnolo di Asphalt Rally per il secondo anno consecutivo

Abarth 124 del team SMC Junior Motorsport ha ripetuto il successo dello scorso anno, riaffermando la sua leadership nel campionato spagnolo di Asphalt Rally (Campeonato de España de Rallies de Asfalto, CERA). Le quattro vittorie segnate da Alberto Monarri e Alberto Chamorro in entrambi gli eventi hanno garantito al team il suo secondo titolo prima della fine della competizione.

Abarth Spain continua a sostenere gli obiettivi principali del progetto sportivo e supporterà il team SMC Junior Motorsport al prossimo Rally della Comunità di Madrid dal 22 al 23 novembre.

Abarth 124 del team SMC Junior Motorsport ha dominato il campionato spagnolo di Asphalt Rally

Alberto Monarri e il co-pilota Alberto Chamorro hanno tenuto un comportamento impeccabile nel campionato Abarth 124 di questa stagione. Supportati dal team SMC Junior Motorsport sponsorizzato da Afrasa, si sono rivelati praticamente imbattibili su tutti i terreni e in tutte le condizioni, ottenendo quattro clamorose vittorie in tutte le categorie del campionato spagnolo Asphalt Rally (CERA) in cui la vettura della casa automobilistica dello Scorpione prodotta a Torino ha gareggiato.

