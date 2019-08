Abarth 124 rally conquista per il secondo anno consecutivo la FIA R-GT CUP

Per il secondo anno consecutivo l’Abarth 124 rally si aggiudica la FIA R-GT CUP, campionato internazionale riservato alle gran turismo, che si articola su 8 prestigiosi appuntamenti, tra i quali spiccano tre gare valide per il Mondiale WRC. Al termine del Rally Deutschland, settimo round della FIA R-GT CUP, l’equipaggio italiano composto da Enrico Brazzoli e Manuel Fenoli, ha avuto la certezza matematica della conquista del prestigioso titolo, il secondo per l’Abarth 124 rally che, nel 2018, si era aggiudicata la FIA R-GT CUP con i francesi Raphael Astier e Frédéric Vauclare, confermando il ruolo di regina delle Gran Turismo per la spider dello Scorpione.

In Germania Brazzoli e Fenoli sono stati costretti al ritiro per uscita di strada nel corso della seconda tappa, ma hanno ugualmente festeggiato il titolo ottenuto grazie a tre successi consecutivi nelle prime tre gare del campionato: il Rally di Montecarlo, corso in condizioni climatiche difficili, con neve e ghiaccio su gran parte del tracciato, il Rally Tour de Corse, celebre per le sue prove speciali tortuose e veloci al tempo stesso, e il Rally di Sanremo, per molti anni tappa italiana del Mondiale. Tre gare difficili e impegnative, nelle quali l’Abarth 124 rally ha evidenziato le sue doti di performance, handling e affidabilità, permettendo all’equipaggio italiano del team Bernini Rally di raccogliere i punti necessari per cogliere il titolo continentale.

A una gara dal termine, il Rally du Valais, in programma in Svizzera dal 16 al 19 ottobre, tre piloti su Abarth 124 rally occupano i primi tre posti della classifica della FIA R-GT CUP. Alle spalle di Brazzoli si trovano infatti il polacco Dariusz Polonski, con Lukasz Sitek (Team Rallytechnology), vincitori del Rally di Roma Capitale, e l’italiano Zelindo Melegari, con Corrado Bonato (Team Bernini Rally). Altri due piloti Abarth sono appaiati al quinto posto: Andrea Nucita e Alberto Sassi.

Enrico Brazzoli (Team Bernini Rally): “Sapevamo che il Rally Deutschland sarebbe stata una gara difficile e piena di insidie; nonostante l’uscita di strada, che ci ha costretti al ritiro sulla PS 11, siamo felici del risultato ottenuto, al termine di una stagione ancora una volta esaltante e ricca di emozioni forti. Laurearsi vincitori della FIA R-GT CUP è una grande soddisfazione che ci ripaga dei grandi sacrifici fatti in questi mesi e averlo ottenuto con un’auto italiana dà a questo titolo maggiore soddisfazione”.

In due stagioni e mezza l’Abarth 124 rally ha ottenuto circa 80 successi di categoria nei rally di tutta Europa. L’esordio agonistico è avvenuto in occasione del Rally di Montecarlo 2017, gara che ha sempre esaltato le sue doti di performance e affidabilità. Nello stesso anno i primi titoli: il Campionato Italiano RGT con l’italiano Fabrizio Andolfi e il Campionato spagnolo RGT Asfalto con Álvaro Muñiz, oltre ad aver ben figurato in alcune prove del Campionato Francese.