Autostrade: il Parlamento tedesco boccia il limite di velocità a 130 km/h

Come previsto, il Parlamento tedesco ha bocciato la proposta dei Verdi di introdurre il limite di velocità a 130 km/h su tutte le Autobahn, le uniche autostrade europee dove su alcune tratte e in determinate condizioni non sono previsti limiti di velocità. A favore della proposta avanzata dal partito ecologista FDP sono stati esattamente 126 deputati su 631 presenti in aula.

Fra i politici a favore c’era anche Cem Özdemir, capo del Comitato per i Trasporti dell’FDP, che, durante la discussione circa l’approvazione della proposta, ha attaccato verbalmente il Ministro dei Trasporti tedesco, uno dei sostenitori delle Autobahn senza limiti di velocità.

In particolare, Özdemir ha attaccato Andreas Scheuer sostenendo di difendere una legge ormai obsoleta che fa parte del passato della Germania. Il partito dei Verdi aveva proposto di introdurre il limite di velocità a 130 km/h su tutte le autostrade presenti sul territorio tedesco per ragioni di sicurezza, economiche e ambientali.

Nello specifico, il partito FDP sostiene che le auto, che viaggiano a una velocità sostenuta, consumano meno carburante e producono emissioni inferiori rispetto a quelle che viaggiano a una velocità superiore.

Da sempre questo pensiero divide in due la Germania. C’è chi da un lato vorrebbe applicare il limite di velocità di 130 km/h e chi dall’altro non vuole rispettare alcun obbligo quando ci si trova alla guida della propria vettura.

Per chi non lo sapesse, nel 30% della rete autostradale tedesca è presente un limite di velocità mentre nel restante 70% è possibile viaggiare senza problemi anche a velocità elevate a patto che ci siano i presupposti, ovvero poco traffico e condizioni meteorologiche favorevoli.

L’eventuale approvazione della legge circa il limite di velocità sulle Autobahn avrebbe dato un altro “duro” colpo agli automobilisti tedeschi visto che da quest’anno esse sono diventate a pagamento.