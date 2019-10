Autostrade: ritorna la proposta del limite di 130 km/h in Germania

Le Autobahn, il nome utilizzato in Germania per identificare le autostrade, non presentano alcun limite di velocità. Tuttavia, esse presto potrebbero subire alcune modifiche che gli automobilisti tedeschi dovranno rispettare.

I Verdi hanno presentato in Parlamento una proposta che prevede l’introduzione del limite di velocità di 130 km/h sui tratti autostradali tedeschi, quindi in maniera identica a quanto previsto in Italia. Nel caso in cui tale proposta di legge venisse approvata dal Parlamento, entrerebbe in vigore a partire dal 1 gennaio 2020.

Autostrade: la legge entrerebbe in vigore il 1 gennaio 2020 se venisse approvata

L’obiettivo principale dei Verdi è quello di rendere le Autobahn in Germania più sicure e per assicurare un traffico più fluido. In merito a ciò, Anton Hofreiter – capogruppo ecologista al Bundestag, ha dichiarato: “Vogliamo sollecitare la coalizione di Governo ad abbandonare il suo blocco ideologico e accettare la nostra mozione“.

La brutta notizia è che tale proposta di legge potrebbe non essere approvata in quanto il partito di Hofreiter detiene soltanto 67 seggi. Per raggiungere la maggioranza e l’approvazione, è necessario avere almeno 180 seggi in più rispetto a quanto attualmente detiene il partito dei Verdi.

Tale limite di velocità viene chiesto come elemento appartenente ai piani a protezione dell’ambiente. Tuttavia, Andreas Scheuer – ministro dei trasporti della CSU, non la ritiene una misura opportuna mentre Svenja Schulze – ministro dell’ambiente della SPD, è a favore.

Da notare, inoltre, che già in passato è stata presentata al Parlamento una proposta di legge simile che però, come potete ben capire, non è stata approvata. Dovremo attendere i prossimi giorni per scoprire se i Verdi riusciranno nel loro intento. In caso di approvazione, sicuramente vedremo meno video su YouTube di automobilisti tedeschi che si divertono a spingere oltre il limite le loro performanti vetture Mercedes.