Flotte aziendali: i veicoli diesel restano ancora i preferiti

Top Thousand ha condotto uno studio davvero interessante il quale conferma che le flotte aziendali non sono state toccate dalla rivoluzione delle auto elettriche. In particolare, l’indagine riporta che circa l’87% delle società decidono di noleggiare veicoli con motore diesel.

Anche se i numeri sono in calo rispetto agli scorsi anni, il predominio di questo carburante sul mercato delle flotte resta abbastanza solido. Per effettuare questo studio, Top Thousand ha preso in considerazione 100 società e 85.000 veicoli interessati.

Flotte aziendali: l’87% degli intervistati preferisce noleggiare veicoli a gasolio

In ogni caso, la fiducia verso le vetture elettriche ed ibride continua ad aumentare. Nel 2016, il gestore di flotte aziendali interessati a questo tipo di veicoli erano di appena il 10% mentre nel 2018 il numero è passato al 22%. Nello specifico, le auto ibride rappresentano il 5,5% del totale (+0,7% rispetto al 2015).

Le vetture completamente elettriche, invece, rappresentano il 2%, ossia quattro volte in più rispetto a quanto rilevato nel 2016. Anche le motorizzazioni a benzina crescono, occupando una quota del 4,2%. Al contrario, i veicoli a GPL e metano sono diminuiti parecchio, registrando dei dati negativi.

Le flotte aziendali non hanno ancora deciso di passare completamente ai veicoli a zero emissioni perché ritengono che gli svantaggi sono più importanti dei vantaggi. Anche se ci sarebbe una riduzione delle emissioni di CO2, la carenza delle infrastrutture di ricarica elettrica preoccupa parecchio i gestori delle flotte.

Oltre a questo, c’è da considerare anche l’autonomia che non è in linea con i veicoli diesel. Naturalmente, parliamo di dati destinati a cambiare con il passare del tempo visto che diverse case automobilistiche stanno lavorando sodo per riuscire ad ottimizzare l’autonomia delle batterie implementate nei veicoli elettrici ed ibridi e ad accrescere la presenza delle colonnine di ricarica.