Uber: conducenti sottopagati? I contrasti finiscono in tribunale

Uber ha appena allontanato circa 350 dipendenti, ciò che la società afferma sia la sua terza e ultima fase del processo avviato a inizio anno, come dichiara Dara Khosrowshahi, CEO, in un’e-mail riportata su TechCrunch. Tra le persone coinvolte, dipendenti di Eats – Advanced Technologies Group e altri dipartimenti. Ad alcuni dipendenti è stato anche chiesto il trasferimento.

“Giorni come oggi sono difficili per tutti noi, ELT e io faremo tutto il possibile per assicurarci che non ne avremo più bisogno o ne saremo obbligati”, ha scritto Khosrowshahi nell’e-mail. “Dobbiamo tutti svolgere un ruolo stabilendo una nuova routine nel modo in cui lavoriamo: identificare ed eliminare il lavoro duplicato, sostenere standard elevati per le prestazioni, fornire feedback diretti e agire quando le aspettative non vengono soddisfatte, ed eliminare la burocrazia che tende a insinuarsi man mano che le aziende crescono”.

In totale, i licenziamenti rappresentano circa l’1% della società, ha detto a TechCrunch un portavoce di Uber. Tutto ciò avviene circa un mese dopo che la società ha rescisso i contratti con 435 persone tra i suoi team di prodotto e di ingegneria e meno di tre mesi dopo i rapporti interrotti con circa 400 persone addette al marketing. Adesso, la maggior parte delle organizzazioni è stata ridotta.

Uber: organigramma più snello e agile

“La nostra speranza con i cambiamenti in oggetto è di ripristinare e migliorare il modo in cui lavoriamo giorno per giorno, considerandoci sempre responsabili di un alto livello di performance e agilità“, ha dichiarato un portavoce di Uber. “Anche se sicuramente doloroso al momento, soprattutto per coloro che ne sono direttamente colpiti, riteniamo che ciò comporterà un’assetto tecnico molto più forte, che in futuro continuerà ad assumere alcuni dei migliori talenti del mondo“.

“In precedenza, per soddisfare le esigenze di una startup in iper-crescita, abbiamo assunto rapidamente e in modo decentralizzato”, ha comunicato il portavoce. “Mentre in passato ha funzionato per noi, ora che abbiamo oltre 27.000 dipendenti a tempo pieno nelle città di tutto il mondo, siamo costretti a cambiare il modo in cui progettiamo le nostre squadre: snelle, eccezionalmente produttive, con mandati chiari e la capacità di eseguire più velocemente dei nostri concorrenti”.

Per l’unità di auto a guida autonoma, è la prima volta nell’anno in corso. Uber ha affermato precedentemente che il comparto è costituito da oltre 1.200 persone e oggi ne impiega ancora più di 1.200, nonostante i licenziamenti, racconta un portavoce Uber. Sulla base della raccolta fondi di 1 miliardo di dollari ad aprile, Advanced Technologies Group (ATG) vale 7,25 miliardi di dollari. Più del 70% dello staff ora colpito opera negli Stati Uniti e in Canada, il resto è distribuito in modo relativamente uniforme tra APAC, America Latina ed EMEA. In termini specifici, Toyota e Denso stanno erogando 667 milioni, con il fondo Vision che ha versato i rimanenti 333 milioni.

Provvedimenti indispensabili

Come riportato in precedenza da TechCrunch, Khosrowshahi ha chiesto a tutti i dirigenti esecutivi se, dovendo ricominciare daccapo, occorressero accorgimenti: “Come sapete, negli ultimi mesi, i nostri leader hanno esaminato attentamente i rispettivi team per garantire che le nostre organizzazioni siano strutturate per il successo nei prossimi anni”, ha scritto Khosrowshahi ai dipendenti. “Ciò ha comportato modifiche difficili ma necessarie per assicurarci di avere le persone giuste nei ruoli giusti nelle posizioni giuste, ci riteniamo sempre responsabili delle massime prestazioni”.

I leader sono il responsabile del prodotto Manik Gupta e il CTO Thuan Pham. Hanno esaminato le dimensioni dell’organico, identificato i ruoli duplicati e il lavoro sovrapposto, nonché le prestazioni individuali per determinare chi sarebbe stato licenziato. È così che si sono focalizzati maggiormente sulla progettazione e sui team di ricerca dal lato del prodotto.

Uber: persi 5 miliardi di dollari nel secondo trimestre 2019

Nel secondo trimestre del 2019, Uber ha perso oltre 5 miliardi di dollari – la più grande perdita trimestrale finora – pure se parte delle perdite derivava dalle spese di compensazione basate su azioni per i dipendenti successivamente all’IPO nel mese di maggio. In altre parti dell’attività, continuano gli investimenti per garantire che rimangano 1099 conducenti indipendenti. Uber, insieme a Lyft e DoorDash, ha già stanziato 30 milioni di dollari per un’iniziativa di votazione del 2020 che avrebbe permesso di mantenere gli autisti.

Alla luce della proposta di legge sulla protezione dei lavoratori AB-5 approvata dal Senato e dall’Assemblea dello Stato della California, Tony West, Chief Legal Officer, ha chiarito che la società era disposta a investire più denaro in quell’iniziativa per la campagna. Da allora il governatore della California Gavin Newsom ha firmato la legge, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2020.

Mentre West ha dichiarato di ritenere che Uber supererà il test e dimostrerà che i suoi piloti sono adeguatamente classificati, ci sarebbe sicuramente un impatto finanziario qualora fallisse il test. West non ha commentato quale potrebbe essere tale impatto, ma gli analisti del settore hanno stimato che un cambiamento nella classificazione per i conducenti comporterebbe un incremento dei costi fino al 30%. Uber riferirà i guadagni del terzo trimestre il 4 novembre. La società attualmente negozia a 31,26 dollari per azione, che è ben al di sotto del suo prezzo IPO di 45 dollari.

La lettera di Khosrowshahi ai dipendenti

Di seguito l’e-mail completa di Khosrowshahi avente per oggetto “Andiamo avanti più forti”:

Team Uber,

Come sapete, negli ultimi mesi, i nostri leader hanno esaminato attentamente i loro team per garantire che le nostre organizzazioni siano strutturate per il successo nei prossimi anni. Ciò ha comportato modifiche difficili ma necessarie per assicurarci di avere le persone giuste nei ruoli giusti nelle posizioni giuste, ci riteniamo sempre responsabili delle massime prestazioni.

Oggi è l’ultima ondata di un processo iniziato mesi fa con la nostra divisione di marketing e, più recentemente, con la nostra divisione di prodotti e ingegneria. Stavolta, ATG, Eats, Global Rides and Platform (Rides Ops, CommOps, Safety & Insurance, U4B e Product Ops), Performance Marketing e Recruiting hanno apportato correzioni. Come parte di tale esercizio, alcuni dei nostri dipendenti sono stati invitati a trasferirsi e circa 350 lasceranno l’azienda.

Giorni come oggi sono difficili per tutti noi, ELT e io faremo tutto il possibile per assicurarci che non ne avremo più bisogno o ne saremo obbligati. Dobbiamo tutti eseguire un ruolo stabilendo una nuova routine nel modo in cui lavoriamo: identificare ed eliminare il lavoro duplicato, sostenere standard elevati per le prestazioni, fornire feedback diretti e agire quando le aspettative non vengono soddisfatte, ed eliminare la burocrazia che tende a insinuarsi man mano che le aziende crescono

Ci siamo dimostrati non solo una delle realtà più ambiziose e innovative al mondo, ma anche una delle più resistenti. Abbiamo sempre attraversato momenti difficili e ne siamo usciti migliore e più forti, che continueremo ad essere così domani e ogni giorno dopo.

Come sempre, saremo presenti all’All Hands e dedicheremo la maggior parte del tempo a rispondere alle vostre domande.

Guardare avanti, ritorno all’edificio.

Dara

Raccolti 1 miliardo di dollari per la guida autonoma

Uber continuerà la sua attività di auto a guida autonoma dopo che l’unità ha raccolto 1 miliardo di dollari da un consorzio di investitori che include Toyota, Denso e SoftBank. Lo sviluppo, progettato per un po’ di tempo, serve sia a rimuovere un’unità profondamente non redditizia dalla principale attività, aiutando la compagnia a ridimensionare parte delle perdite, fornendo, contemporaneamente, ad Advanced Technologies Group (noto come Uber ATG) maggiore libertà di concentrarsi sulla ardue sfide di immettere sul mercato veicoli autonomi.

L’accordo dovrebbe concludersi nel terzo trimestre e offrire agli investitori una nuova visione dell’imminente IPO di Uber, che viene fornito con Uber ATG. La società ha registrato una perdita di 1,85 miliardi di dollari per il 2018, ma gli sforzi di ricerca e sviluppo in aree quali le auto autonome e i veicoli volanti hanno trascinato i numeri in basso, contabilizzando oltre 450 milioni di dollari di spesa. Spostare quelle dinamiche di ricerca e sviluppo ad alta intensità di capitale in una nuova entità contribuirà a ridurre i principali numeri di Uber, ma chiaramente c’è ancora parecchio lavoro da fare per raggiungere il pareggio o la redditività.

Sienna nella flotta Uber entro il 2021

Tuttavia, quei numeri folli non hanno rovinato l’umore. Uber è ancora vista come una volta e punta a raccogliere circa 10 miliardi di dollari dall’IPO, dandogli una valutazione dichiarata di 90 miliardi – 100 miliardi di dollari. Come lo spin-out stesso, l’identità degli investitori non è una sorpresa. Il Vision Fund (e il capogruppo SoftBank) hanno sostenuto Uber da quando si è chiuso un accordo del gennaio 2018, mentre la Toyota ha stanziato 500 milioni di dollari nella società di trasporto passeggeri lo scorso agosto.

Toyota e Uber stanno lavorando per portare le Sienna al servizio di Uber entro il 2021, mentre, come ulteriore prova della loro relazione di collaborazione, SoftBank e Toyota stanno sviluppando congiuntamente servizi nel loro nativo Giappone, che saranno alimentati da veicoli a guida autonoma. Il duo ha anche appoggiato Grab, la compagnia del sudest asiatico in cui Uber possiede circa il 23 percento, forse in modo più aggressivo. SoftBank è un investitore dal 2014 e l’anno scorso la Toyota ha investito 1 miliardo di dollari in Grab, dichiarato l’investimento più elevato sostenuto.

“Sfruttare i punti di forza della tecnologia autonoma di veicoli e della rete di Uber ATG e la tecnologia dei sistemi di controllo dei veicoli del Gruppo Toyota, le capacità di produzione in serie e i sistemi avanzati di supporto alla sicurezza, come Toyota Guardian, ci consentiranno di commercializzare veicoli di ridesharing automatizzati più sicuri e a basso costo e servizi“, ha dichiarato Shigeki Tomoyama, vicepresidente esecutivo che dirige la divisione “Connected Vehicles” della Casa delle Tre Ellissi, in una nota.

Ok al riesame del salario minimo

I legislatori di Los Angeles hanno, intanto, approvato l’incarico di commissionare uno studio per esaminare la fattibilità di stabilire un salario minimo di $ 30 / ora per il personale di Uber e Lyft. La direttiva del Consiglio Comunale arriva pochi giorni dopo che il Presidente del Consiglio, Herb Wesson, ha chiesto un progetto di ordinanza che imponga ai guidatori delle compagnie di rideshare di ricavare un salario orario di 15 dollari, più altri 15 dollari per coprire le spese.

Il Los Angeles Times ha riferito che oltre 100 membri di Uber e Lyft che indossavano magliette verde non hanno partecipato alla riunione di martedì mattina. Alcuni contenevano cartelli con la scritta “Regola il rideshare!” Eduardo Belalcazar, autista e membro della Mobile Workers Alliance, ha sostenuto l’intervento del governo, affermando che i due colossi in rideshare cercano solo i propri interessi a spese dei conducenti. “Non stiamo chiedendo la luna. Solo 15 dollari per coprire le spese e 15 da portare a casa”, ha detto. Molti componenti di Uber e Lyft in California sostengono che sia sempre più difficile arrivare a fine mese a causa dell’aumento dei costi delle abitazioni e dei prezzi del gas.

Le opinioni delle parti

“Dobbiamo preoccuparci di più che assicurarci di dover pagare l’affitto”, ha dichiarato il pilota James Hicks a KCBS-TV. “Le nostre auto sono il nostro sostentamento – Dobbiamo assicurarci di tenerle sulla strada … Il gas è troppo ma abbiamo anche i freni di cui preoccuparci, abbiamo i parabrezza di cui preoccuparci, abbiamo i tergicristalli di cui preoccuparci”. Il portavoce di Lyft Lauren Alexander ha dichiarato a Fox News che la compagnia fornisce un “piano salariale garantito” e che il compenso degli autisti sono cresciuti del 6,4 per cento negli ultimi due anni. Ha detto che percepiscono in media più di 31 dollari l’ora.

Uber rispetta degli “accordi sui guadagni dei conducenti” ma teme che lo studio sia “basato su ipotesi potenzialmente false che pregiudicano sostanzialmente le sue conclusioni”, ha detto un portavoce al Times. La società non ha risposto ai messaggi di Fox News. Uno studio del 2018 dell’Economic Policy Institute citato dal Times ha concluso che i conducenti della società a livello nazionale guadagnano 11,77 dollari l’ora dopo aver dedotto le spese del veicolo e le tasse Uber. Tale salario si riduce a 9,21 dollari dopo le imposte sui salari e i benefici.

Il mese scorso, il governatore della California Gavin Newsom ha firmato un ampio disegno di legge inteso a frenare la classificazione dei lavoratori come appaltatori indipendenti e a fornire protezioni salariali e previdenziali ai conducenti di rideshare e allo staff operativo in altri settori. Uber, Lyft e DoorDash stanno preparando un’iniziativa di votazione per il 2020 al di là della legge, spiega il Times.