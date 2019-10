Auto a guida autonoma in mostra al China International Digital Economy Expo

Fino a domani, domenica 13 ottobre, si terrà il China International Digital Economy Expo, la fiera cinese dell’economia digitale partita proprio ieri. Tutti i visitatori dell’evento, che si sta tenendo a Shijiazhuang, hanno la possibilità di conoscere dal vivo tantissimi prodotti fra cui anche auto a guida autonoma.

Alla manifestazione hanno preso parte oltre 500 aziende le quali stanno proponendo varie tecnologie che possono essere sperimentate, fra cui proprio i veicoli a guida autonoma. L’area dedicata al China International Digital Economy Expo comprende pure una speciale zona per i forum e la presentazione di progetti realizzati con la collaborazione di più società.

Auto a guida autonoma: in mostra delle novità alla fiera dell’economia digitale in Cina

Nelle scorse ore sono iniziati i primi test su strada delle auto a guida autonoma anche in Italia, più precisamente a Torino. Il capoluogo piemontese è riuscito ad avviare la sperimentazione in seguito a un’autorizzazione ricevuta dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.

I tester hanno allestito un percorso specifico facilmente individuabile da cartelli gialli di pericolo disposti lungo i tratti interessati. Per effettuare queste prove, sono state scelte delle strade sia in città che in periferia, quindi tutti i cittadini di Torino hanno la possibilità di scoprire in anteprima il funzionamento di una vettura a guida autonoma.

Il percorso stradale è lungo in totale 35 km e permette ai tester di provare le auto self-driving in diversi scenari di traffico, percorribilità e interazione con i pedoni. Fiat Chrysler Automobiles è fra le case automobilistiche ad aver accettato la proposta di effettuare questi test assieme a Mercedes-Daimler, General Motors e Italdesign.