Acquisto auto: i bambini influenzano la scelta del modello

Il sito Internet ConTe.it ha condotto un interessante studio in cui ha coinvolto famiglie, bambini e auto in Italia. Abbiamo visto come negli ultimi mesi la sicurezza dei più piccoli in auto sia stato un tema particolarmente importante. Ad esempio, qualche giorno fa è stato approvato il decreto riguardo ai seggiolini anti-abbandono per i bambini fino a 4 anni.

L’indagine svolta dal brand del Gruppo Admiral è stata fatta prendendo in considerazione l’intera nazione. Il 78% degli intervistati ha dichiarato di conoscere il nuovo DL riguardo i dispositivi anti-abbandono e il 69% sostiene che si tratta di una misura parecchio utile per scoraggiare eventuali incidenti. In questa percentuale abbiamo più donne, di cui maggiormente del Centro e del Sud Italia.

Acquisto auto: il 10% degli intervistati usa lo smartphone durante la guida con piccoli in auto

Lo studio effettuato da ConTe.it dimostra anche che lo stile di guida degli automobilisti cambia se a bordo dell’auto sono presenti dei bambini. Ad esempio, il 42% è più prudente al volante, il 38% viaggia a velocità basse e il 24% usa sempre la cintura di sicurezza. Come potete ben vedere, soltanto meno del 50% degli intervistati mettono in sicurezza i più piccoli, anche se fortunatamente non sono percentuali negative.

Il dato sicuramente più allarmante che emerge dall’indagine è che il 10% degli intervistati utilizza comunque lo smartphone alla guida avendo dei bimbi a bordo. Parliamo di un’abitudine parecchio grave se si considera che l’uso del telefono durante la guida ha provocato nel 2018 il 16,3% degli incidenti stradali, secondo i dati forniti dall’Istat.

Un altro aspetto molto interessante emerso dallo studio di ConTe.it riguarda la scelta durante l’acquisto di una nuova vettura: diventa praticamente impossibile scegliere quella preferita quando ci sono da considerare anche i figli.

Il 75% degli automobilisti intervistati ha dichiarato che acquista l’auto in base alle funzionalità proposte sul lato famiglia, quindi sicurezza, spazio e comfort. Se ciò non bastasse, gli intervistati hanno dichiarato che la vettura familiare assume la figura di una seconda casa in quanto è disordinata e invasa da giocattoli.