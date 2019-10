Dodge Durango SRT con motore Hellcat e cofano Demon si mostra in video

Negli ultimi anni, Dodge ha lavorato duramente per mantenere le sue vetture sempre fresche e all’avanguardia. La società automobilistica ha adottato un approccio unico alla sua gamma di prodotti, offrendo sempre più potenza. Oltre alle Charger e Challenger con le denominazioni Hellcat e Demon grazie a SRT, un altro veicolo del brand di FCA molto famoso è il Dodge Durango.

Attualmente, il SUV viene proposto esclusivamente in versione SRT, quindi manca una variante Hellcat o Demon. Per chi cerca un prodotto del genere, però, True Street Performance ha la risposta adatta.

Dodge Durango SRT: True Street Performance realizza una versione potenziata del SUV

Il tuner americano, infatti, ha realizzato una particolare versione del Dodge Durango che nasconde sotto il cofano il motore V8 Hellcat sovralimentato da 6.2 litri che produce una potenza superiore ai 700 CV. Purtroppo, l’azienda di tuning non ha svelato i valori specifici di potenza e coppia.

Oltre al propulsore Hellcat, il crossover del brand americano sfoggia un cofano motore ispirato a quello della Challenger SRT Demon. Un’altra interessante modifica riguarda l’implementazione di un sistema di scarico aftermarket che dovrebbe consentire al modello di proporre più potenza e produrre più rumore.

Anche se Dodge non propone sul mercato un Dodge Durango da 700 CV, non ha certamente dimenticato gli amanti dei SUV performance. Infatti, la versione SRT è equipaggiata da un powertrain V8 aspirato naturalmente da 6.4 litri che eroga 475 CV di potenza e 637 nm di coppia massima.

Oltre a questo, il SUV offre una capacità di traino fino a 3946 kg. La potenza viene scaricata su tutte e quattro le ruote tramite una trasmissione automatica a 8 velocità. Anche se il motore non tocca i 700/800 CV di potenza, comunque il Dodge Durango SRT non è lento.

Si tratta, infatti, di un veicolo familiare ideale per chi desidera velocità, spazio di carico e capacità di traino. In questo momento, la casa automobilistica di Fiat Chrysler Automobiles non ha rivelato se porterà prima o poi sul mercato una versione Hellcat del SUV ma comunque bisogna considerare che il cofano ha abbastanza spazio per ospitare senza problemi il propulsore Hellcat e il turbocompressore.

Per avere maggiori informazioni sul Dodge Durango SRT con motore Hellcat e cofano Demon creato da True Street Performance, date un’occhiata al video sottostante.