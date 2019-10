Autostrade: nuovo sciopero previsto per domani e lunedì 14 ottobre

Domani, domenica 13, e lunedì 14 ottobre è previsto un altro sciopero del personale delle autostrade. I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica hanno annunciato un nuovo stop in seguito all’ennesima grave rottura della trattativa per il rinnovo del contratto nazionale scaduto ormai da 10 mesi, secondo quanto riportato nel comunicato stampa ufficiale.

Oltre a ciò, quest’ultimo riporta: “L’interruzione della trattativa si è avuta sul tema della ‘clausola sociale‘ a tutela dell’occupazione, argomento per noi basilare. Su questo tema dopo un’apprezzabile apertura delle controparti, arrivata fino al raggiungimento di un testo condiviso soddisfacente per entrambe le parti, una delle associazioni datoriali ha espressamente dichiarato, con un atteggiamento incomprensibile, la volontà di ritirare la propria disponibilità a concordare la clausola sociale, determinando l’inevitabile rottura delle trattative“.

Entrando più nello specifico, lo sciopero si terrà dalle 10:00 alle 14:00 e dalle 18:00 alle 22:00 di domani e dalle 22:00 sempre di domani fino alle 02:00 di lunedì 14. I dipendenti coinvolti nel nuovo sciopero sono gli addetti agli impianti e alla sala radio, gli ausiliari alla viabilità e il personale turnista.

In aggiunta, è previsto uno stop di fino a 8 ore per tutti gli altri lavoratori, inclusi gli addetti ai caselli. Il personale delle concessionarie aderenti a Federreti, invece, sciopereranno per 4 ore. Il 10 ottobre comunque si terrà la riunione nazionale dei delegati a Torino dove al centro della discussione ci sarà la clausola sociale a tutela dell’occupazione.

In merito a ciò, i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica hanno dichiarato: “La riunione rappresenta un fattore indispensabile e fondamentale per dare garanzia e tutela a tutti i dipendenti del settore, al fine di garantire la continuità occupazionale, l’applicazione del Ccnl di settore, il mantenimento di tutti i trattamenti economici e normativi, in un momento di grande cambiamento che investe l’intero arco delle concessioni autostradali”.

Il comunicato prosegue dicendo: “Siamo infatti di fronte a concessioni già scadute, che coinvolgono quasi 4 mila addetti, un quarto del totale del complessivo del settore ed a probabili ulteriori riorganizzazioni delle concessioni autostradali a partire dalla ventilata revoca di Autostrade per l’Italia. Questa situazione ci impone l’obbligo di fissare soluzioni che evitino ai lavoratori di subire conseguenze derivanti dall’assenza di regole e dalle scelte scellerate perpetrate da altri”.

In conclusione, i sindacati riportano: “Le associazioni datoriali continuano ad avere un atteggiamento inaccettabile che indica una deriva del sistema di tenuta della rappresentanza, mettendo in discussione l’affidabilità di coloro che hanno tratto vantaggio da un sistema protetto e che oggi non ne vogliano tenere conto, assumendosi responsabilità nei confronti delle proprie maestranze“.