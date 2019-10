Mopar collabora con il programma NHRA YES

Il Mopar Career Automotive Program (CAP), un programma FCA finalizzato allo sviluppo della prossima generazione di tecnici dell’assistenza automobilistica, ha stretto una partnership con uno dei più grandi programmi educativi sugli sport motoristici per elevare l’interesse degli studenti nel settore.

Il programma National Hot Rod Association Youth & Education Service (YES) è l’unico programma di istruzione a tempo pieno che unisce gli studenti delle scuole superiori e medie di tutto il paese con corse attraverso programmi ed esperienza in pista. L’obiettivo di YES è mostrare come la matematica, la scienza e le abilità tecniche possono portare a nuove opportunità di carriera.

“La partnership con YES si inserisce nei nostri sforzi per mostrare a coloro che seguono il programma Mopar CAP quanto lontano possono andare, sia che si stiano costruendo una carriera con una delle nostre 2.600 concessionarie o che lavorino su uno dei nostri marchi nel settore delle corse”, ha affermato Keith Yancy, a capo del programma Mopar CAP. “La necessità di queste competenze è intensa e le statistiche mostrano che la domanda di tecnici automobilistici aumenterà nel tempo.”

Mopar CAP offre corsi di assistenza tecnica su misura attraverso 100 istituti di formazione certificati, come università, college, college di comunità e centri tecnici. Il curriculum è progettato per collocare immediatamente gli studenti nei concessionari FCA dopo la laurea. Ci sono più di 9000 studenti attivi iscritti al programma.

Quest’anno, Mopar CAP ha lanciato la campagna “Assemble Your Future”, che offre a questi studenti l’opportunità di incontrare rappresentanti dei concessionari, tecnici FCA e team di corse professionali sponsorizzati da Dodge // SRT e Mopar. Circa 40 studenti, istruttori e rivenditori della Mopar CAP situati vicino a quattro diversi eventi nazionali NHRA saranno invitati in pista per una giornata di networking.