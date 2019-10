Chrysler Voyager sarà venduto come Grand Caravan in Canada?

Quest’estate, Fiat Chrysler Automobiles ha resuscitato il nome Voyager. Non si trattava però di un nuovo modello. Invece, la società ha ripreso il nome per sostituire i due allestimenti più economici di Chrysler Pacifica, la L e la LX.

È una scelta strana per far rivivere il nome di un prodotto invariato, ma dà a Chrysler la possibilità di vendere il Voyager più economico mantenendo il nome e il marchio Pacifica per modelli un po’ più lussuosi ed esclusivi.

Tuttavia, in Canada, il nome Voyager potrebbe non durare a lungo. Secondo un nuovo rapporto di Allpar.com, ci sono buone possibilità che FCA possa cambiare Chrysler Voyager in Chrysler Grand Caravan.

Questa indiscrezione arriverebbe direttamente dall’interno di FCA Canada e potrebbe avvenire a partire dal 2021.

Allpar però sottolinea che questa non è una dichiarazione ufficiale della casa automobilistica. Secondo Allpar , il cambio di nome potrebbe avvenire a causa dell’amore dei canadesi per quella vettura che in quel paese è un’icona con quel nome.

Non è chiaro se la modifica del nome potrebbe essere sufficiente per convincere i clienti ad acquistare il modello rigenerato. Vedremo il prossimo anno se questa novità sortirà qualche effetto livello di vendite.

