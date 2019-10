Ram Truck celebra un decennio come marchio autonomo

Ram Truck celebra un decennio di innovazione come marchio autonomo con una gamma completa di camion e veicoli commerciali senza compromessi. Da quando è emerso come marchio autonomo nell’ottobre 2009, il marchio Ram Truck è diventato costantemente un leader in termini di durata, tecnologia, efficienza e convenienza con caratteristiche mai offerte prima in un pickup.

“Da quando è diventato un marchio distinto 10 anni fa, Ram ha avuto il vantaggio di potersi concentrare esclusivamente su pickup e veicoli commerciali, permettendoci di costruire i migliori veicoli possibili per i nostri clienti”, ha affermato Reid Bigland, responsabile del marchio Ram. “Ci aspettiamo che lo slancio continui e siamo ottimisti sul fatto che stiamo facendo le mosse giuste, al momento giusto, per attirare i compratori”.

Ram Truck ha rapidamente sviluppato un elenco di servizi esclusivi, tra cui SiriusXM 360L con stazioni personalizzate, sedili posteriori reclinabili, sospensioni posteriori a molla elicoidale multi-link, sospensioni pneumatiche a quattro angoli di livello attivo, diga pneumatica attiva, eTorque, opzioni ibride leggere di motore, tecnologia dell’asse termico, sistema di gestione del carico RamBox e portellone posteriore multifunzione, per citarne solo alcuni.