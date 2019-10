Parco circolante in Italia: il 35% delle auto ha oltre 13 anni

L’Osservatorio Autopromotec, basandosi sui dati dell’Automobile Club d’Italia (ACI), ha condotto un interessante studio che riguarda l’età media dei veicoli circolanti in Italia. Dall’analisi emerge che sulle strade italiane ci sono mezzi che hanno un’età media piuttosto alta.

In particolare, a fine 2018 circolavano ancora 13,7 milioni di auto di categoria uguale o inferiore alla classe Euro 3. Parliamo del 35,3% del totale dei veicoli circolanti. Sono tutte vetture immatricolate prima del 2006 e quindi senza filtro antiparticolato e dispositivi che permettono di ridurre le emissioni inquinanti.

Parco circolante in Italia: nel 2018 circolavano 13,7 milioni di auto Euro 3 o inferiori

Lo studio dell’Osservatorio Autopromotec, però, evidenzia che il parco circolante è cambiato in meglio dal 2015 al 2018 per categoria di emissione. Le vetture Euro 0, 1, 2 e 3 sono diminuite del 9,5%, passando dal 44,8% del 2015 al 35,3% del 2018.

Se ciò non bastasse, queste categorie di auto, che hanno comunque oltre 10 anni di età, dovrebbero essere sottoposte a controlli di manutenzione periodici per evitare che incidano maggiormente sull’inquinamento atmosferico, cosa che purtroppo non avviene.

Nel complesso, le auto Euro 0, 1, 2 e 3 sono passate da 16.717.801 esemplari nel 2015 a 13.743.874 nel 2018. Per quanto riguarda le vetture Euro 4, 5 e 6, sempre dal 2015 a 2018, la percentuale è aumentata del 9,5%, passando dal 55,2% del 2015 al 64,7% del 2018.

In termini di numeri, siamo passati dalle 20.606.620 unità di 4 anni fa a 25.240.099 dello scorso anno. In totale, il parco circolante presente in Italia a fine 2018 ha visto un incremento delle vetture che sono passate da 37.962.934 nel 2015 a 38.983.973 nel 2018.