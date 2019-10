FCA Design Cars: le concept car Mopar in bella vista

L’autopromozione moderna della Case automobilistiche passa anche da eventi aggreganti, un esempio? FCA Design Cars + Coffee. Sullo stesso terreno dove un tempo sorgeva l’ex museo Walter P. Chrysler, il gruppo industriale ha incontrato il pubblico americano, presso il Chrysler World Headquarters and Technology Center di Auburn Hills, nel Michigan. La schedule delle attività organizzate dall’Ufficio progettazione prodotti FCA alcune volte l’anno non è solo un’ottima occasione per socializzare con altri appassionati di quattro ruote e incontrare i propri designer preferiti, ma anche una magnifica occasione per avvicinarsi ad alcune delle concept car Mopar più accattivanti.

FCA Design Cars + Coffee: le vetture esposte

L’ufficio di progettazione ha svelato sei modelli ai visitatori questo fine settimana: la Jeep 4SPEED Concept 2018; la Jeep Sandstorm Concept 2018; il Ram Rebel Concept 2019 (versione modificata della Ram 1500); una Dodge Charger R / T del 1968 della collezione Chrysler Historical; la Dodge Challenger 1320 Concept del 2009; e la nuovo Dodge Charger SRT del 2020 Modelli Widebody HELLCAT e Scat Pack.

Jeep 4SPEED Concept

Leggera, veloce e agile, la Jeep 4SPEED è stata la più recente in una serie di Wrangler concettuali. Questo veicolo, che segue la popolare Pork Chop nel 2011 e quella Stitch nel 2013, rafforza le capacità e le prestazioni off-road della Wrangler attraverso un ampio risparmio di peso, mettendo in mostra il nuovissimo motore I-4 turbo da 2,0 litri.

Jeep Sandstorm Concept

La Jeep Sandstorm Concept è ispirata alla vettura del deserto Baja, focalizzata perlopiù sui lunghi rettilinei sabbiosi pur sapendo gestire le funzioni di guida quotidiane. A tale scopo, Sandstorm ha un pacchetto da fuoristrada che gestirà entrambe le situazioni con facilità, tra cui un impianto di sospensione per impieghi estremi e un HEMI V8 da 6,4 litri.

Ram 1500 Mopar-Modified Rebel Concept

La Ram Rebel Concept, derivata dalla Ram 1500 del 2019, presenta accessori estratti dal catalogo di oltre 200 parti e accessori del marchio Mopar Performance Parts. Alcune caratteristiche come la cappa ad aria ram di Mopar e il lavoro di verniciatura “Rebel Smoke” sono pensate per testare un primo responso, tuttavia, la maggior parte delle parti di questo camion sono attualmente disponibili su Mopar.com.

Dodge Challenger 1320 Concept del 2009

Una delle ospiti più affascinanti è stata la Dodge Challenger 1320 Concept del 2009. Il Concept 1320 è nato come Mopar Dodge Challenger Drag Pak, tuttavia, questo monta l’unità HEMI V-8, interamente in alluminio, che genera 556 cavalli e 540 Nm di coppia motrice massima, abbinata a un cambio manuale a 6 marce, con l’assale posteriore personalizzato Dynatrac. Dentro propone gli interni Mopar Dana 60 e un differenziale di bloccaggio ARB su richiesta. Le ruote Mopar, allargate nella parte posteriori, sono collegate con i radiali di trascinamento omologati su strada di Mickey Thompson per fornire una aderenza ulteriore alla partenza.

Dodge Charger R/T: il non plus ultra dell’estetica Dodge anni Sessanta a FCA Design Cars

In evidenza anche auto: Alla bellissima Dodge Charger R / T del 1968 è stata affiancata un’altra Dodge Charger R / T SE del 1969, l’apice del design Dodge durante l’era della muscle car verso la fine degli anni ’60.

Dodge Charger Widebody 2020

Entrambi i progettisti FCA Mark Trostle e Jeff Gale hanno portato le loro Dodge Charger Widebody 2020 per un feedback.

Dodge Charger SRT HELLCAT Widebody 2020

È stata anche la prima volta che si sono viste le SRT HELLCAT Widebody in altri colori del nuovo Frostbite o della grafica SRT, e possiamo dire onestamente che questa è l’auto per cui è stato realizzato il colore della vernice “Triple Nickel”. La cromatura mette in mostra in modo seducente le forme inedite, mentre allo stesso tempo appare molto elegante. Come ovvio che sia, la F8 Green gioca di più sul lato retrò della palette di Charger e sembra rubare l’attenzione della folla poiché continua a mostrare che i colori retrò sono ancora molto popolari tra i fan della Dodge.

Fca Design Cars: ricco assortimento

Diverse centinaia di auto hanno affollato gli stand e non solamente i fan della Mopar si sono goduti la manifestazioni. Dalle esotiche alle muscle car scambiate con altre muscle car, a pick-up altamente elaborati, un po’ di tutto per tutti. Da non dimenticare il caffè, gli snack e l’intrattenimento musicale a disposizione per riscaldare una fredda giornata autunnale nel Michigan domenica mattina. Fan e addetti ai lavori non vedono l’ora di tornarci.