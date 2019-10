Fiat 124 Abarth: ecco come sarebbe la versione widebody

Un artista sudamericano ha deciso di trasformare la mitica Fiat 124 Abarth in una vettura adatta alla pista, anche se abbiamo di fronte un modello nato per il rally. Il progetto in questione vede protagonista un esemplare della sportiva italiana con un evidente kit widebody che estende la larghezza della carrozzeria.

Dando un’occhiata più da vicino ai render, è possibile vedere una serie di componenti in fibra di carbonio sparsi un po’ per tutto il corpo, più precisamente su diffusore anteriore, prese d’aria frontali, splitter anteriore, minigonne laterali, alettone e diffusore posteriore. All’interno di quest’ultimi trovano posto 4 terminali di scarico.

Fiat 124 Abarth: un artista digitale trasforma la vettura da rally in una per la pista

Oltre ai parafanghi allargati, l’artista sudamericano ha ipotizzato la Fiat 124 Abarth da pista con un assetto estremamente ribassato. Ben visibili anche in cerchi in lega bianchi OZ Racing. Rimane comunque il design generale tipico di una spider.

La Fiat 124 Abarth (conosciuta anche come Abarth 124 Spider) è una vettura prodotta dalla casa automobilistica torinese dal 2016. Abbiamo di fronte la versione performante dell’omonima spider realizzata da Fiat che fa parte della gamma attuale dello Scorpione assieme ad altri modelli fra cui la recente 595 esseesse.

Il primo annuncio dell’Abarth 124 Spider venne fatto a novembre del 2015 tramite Alfredo Altavilla, allora responsabile FCA in Europa. La presentazione ufficiale, invece, avvenne in occasione del Salone di Ginevra del 2016.

Sotto il cofano della spider sportiva troviamo un motore MultiAir turbo da 1.4 litri che sviluppa una potenza di 170 CV e 250 nm di coppia massima, abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti (disponibile anche automatico come optional) e alla trazione posteriore.

Grazie a questo propulsore, l’Abarth 124 Spider è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi e di raggiungere una velocità massima di 232 km/h.