Dodge Charger 2020: annunciati i prezzi della nuova lineup

Assieme alla Challenger, la Dodge Charger è una delle vecchie auto di maggior successo disponibili ancora all’acquisto negli Stati Uniti e le cose, molto probabilmente, rimarranno le stesse ancora per un po’.

Nelle scorse ore, la casa automobilistica americana ha annunciato i prezzi per la gamma 2020 della berlina muscolosa che porta con sé due grandi aggiunte: i pacchetti widebody per la Charger SRT Hellcat e la Charger Scat Pack e la versione Daytona 50th Anniversary Edition disponibile per la Charger SRT Hellcat Widebody.

Dodge Charger: la casa americana annuncia i prezzi per la gamma 2020 della berlina

Quest’ultima parte da 69.645 dollari e propone una potenza di 707 CV mentre la variante Daytona 50th Anniversary Edition da 717 CV parte da 74.140 dollari. Per quanto riguarda la Dodge Charger Scat Pack Widebody da 485 CV, è disponibile negli Stati Uniti ad un prezzo molto più conveniente, ossia 45.995 dollari. In alternativa, il modello Scat Pack può essere acquistato anche senza kit widebody per 39.995 dollari.

La Dodge Charger SRT Hellcat Widebody 2020, grazie al suo motore V8 sovralimentato da 6.2 litri da 707 CV e 881 nm di coppia massima, resta la berlina più potente e veloce prodotta in serie al mondo. Basti pensare che riesce a scattare da 0 a 96 km/h in 3,6 secondi, raggiunge una velocità massima pari a 315 km/h e chiude il quarto di miglio in 10,96 secondi.

Dodge Charger Scat Pack Widebody

Oltre al kit widebody e ad altre modifiche stilistiche, il modello top porta con sé dei nuovi cerchi Carbon Black da 20″ avvolti da pneumatici Pirelli 305/35ZR20 più larghi e che offrono una maggior aderenza. Presente anche una nuova messa a punto delle sospensioni da competizione con varie caratteristiche molto interessanti.

Per quanto riguarda la Dodge Charger Scat Pack Widebody 2020, troviamo sotto il cofano un motore V8 aspirato naturalmente da 6.4 litri il quale consente alla vettura di accelerare da 0 a 96 km/h in 4,3 secondi e di terminare il quarto di miglio in 12,4 secondi. Abbiamo di fronte la Charger Scat Pack più veloce e maneggevole mai proposta dalla brand americano di FCA. Oltre al kit widebody, troviamo un sistema di sospensioni più rigide.

Dodge Charger SRT Hellcat Widebody

La gamma 2020 della berlina muscolosa riesce ad adattarsi a quasi tutte le tasche poiché include anche la Charger R/T con propulsore V8 disponibile al prezzo di 36.395 dollari, la Charger SXT AWD con powertrain V6 al prezzo di 33.595 dollari, la Charger GT RWD che parte da 31.895 dollari e la versione base Charger SXT RWD che parte da 29.895 dollari.

È possibile ordinare uno dei 6 modelli preferiti della Dodge Charger 2020 presso i tantissimi concessionari autorizzati presenti negli Stati Uniti a partire da quest’autunno. Le consegne sono previste da inizio 2020.

Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Daytona 50th Anniversary Edition