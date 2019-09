Maserati: prodotto a Grugliasco la 100.000esima Ghibli

Questa mattina, nello stabilimento Giovanni Agnelli di Grugliasco dove vengono costruite la berlina sportiva Ghibli e l’ammiraglia Quattroporte, sono state organizzate celebrazioni per la produzione della Ghibli numero 100.000. L’auto in questione è una Ghibli S Q4 nel rivestimento GranSport con colore esterno Blu Emozione e interni in pelle Pieno Fiore nera a grana naturale.

Esternamente, Ghibli GranSport è dotata di fari adattivi Full LED Matrix ed è riconoscibile anche per gli inserti Black Piano sul paraurti anteriore, il badge “GranSport” sull’ala anteriore, minigonne laterali in tinta carrozzeria, pinze freno rosse e ruote in lega lucida da 20 pollici. L’auto è destinata al mercato italiano, dove la berlina sportiva Maserati è stata un grande successo dal suo lancio nel 2013, grazie alla sua guida confortevole, finiture squisite, carattere sportivo e piacevole esperienza di guida.

Ghibli è disponibile con motori a benzina V6 Twin Turbo da 3,0 litri con potenze di 350 e 430 CV. La gamma comprende anche il potente turbodiesel V6 con la stessa cilindrata, che produce 275 CV. La berlina sportiva può essere personalizzata con una scelta di 10 diversi colori di carrozzeria, tra cui Blu Nobile, un colore tristrato con scaglie di vetro scintillante nella vernice che brilla al sole e cinque colori interni. I cerchi in lega sono disponibili in sei modelli con varie finiture, in dimensioni che vanno dai 18 ai 21 pollici.

Il numero 100.000 di Ghibli è una pietra miliare per Maserati e per le persone che lavorano nello stabilimento di Grugliasco. Dal suo lancio al Shanghai Motor Show nel 2013, Ghibli ha ottenuto recensioni positive nelle principali riviste automobilistiche del mondo e ha anche trovato il favore di molti clienti in tutto il mondo. I principali mercati della berlina sportiva Maserati sono Stati Uniti, Cina, Italia, Giappone e Germania.

Sin dal suo debutto, la Ghibli, la prima auto Maserati dotata di un motore Diesel, ha beneficiato nel corso degli anni di numerosi aggiornamenti continui che coprono ogni aspetto del suo design e ingegneria, per aumentare costantemente la sua competitività sul mercato. Fu al Motor Show di Chengdu in Cina nel 2017 che furono presentate le finiture Ghibli GranLusso e GranSport. Allo stesso tempo sono stati introdotti anche nuovi sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS).