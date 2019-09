Jeep Wrangler: la NTHSA apre un’indagine sul telaio del fuoristrada

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha aperto un’indagine su migliaia di esemplari della Jeep Wrangler 2018-2019 commercializzati negli Stati Uniti per alcuni problemi. In particolare, l’agenzia governativa vuole scoprire se i primi esemplari dell’attuale generazione dell’iconico fuoristrada dispongono di saldature del telaio non fatte bene e se l’errore può causare problemi durante la sterzata.

L’ODI (Office of Defects Investigation) della NTHSA ha iniziato ad esaminare il problema ad ottobre 2018 dopo che un proprietario della Jeep Wrangler si è lamentato di un telaio che era stato saldato in modo improprio in fabbrica. La sfortunata persona trovò un lungo elenco di difetti in vari punti del telaio del 4×4 americano.

Jeep Wrangler: il telaio avrebbe diverse saldature fatte male secondo la NHTSA

Prima di decidere se avviare un’indagine o meno, l’ODI ha chiesto a Jeep ulteriori informazioni in merito ai problemi relativi alla saldatura che alcuni proprietari hanno fatto notare.

La National Highway Traffic Safety Administration non ha ancora pubblicato i suoi risultati ma ha scoperto prove sufficienti che indicano problemi al telaio per giustificare l’avvio di un’indagine. Mentre FCA si attiene all’inchiesta, i documenti condivisi con l’agenzia non gli hanno permesso di determinare se le saldature non fatte bene compromettano o meno l’integrità strutturale della Jeep Wrangler.

Gli investigatori vogliono anche determinare se i vari problemi dovuti alla sterzata siano correlati ai problemi di saldatura. Purtroppo, NTHSA non ha rivelato quanto tempo richiederà la sua indagine ma sicuramente la casa automobilistica americana dovrà avviare una costosa campagna di richiamo se la National Highway Traffic Safety Administration riterrà le saldature mal riuscite pericolose per la struttura dell’iconico fuoristrada.

Al momento della stesura di questo articolo, il brand di FCA non è a conoscenza di lesioni o morti causate dalle saldature effettuate male.

Una notizia pubblicata ad ottobre dello scorso anno ha riportato che alcuni esemplari della Jeep Wrangler disponevano di una staffa in grado di separarsi dalla parte anteriore del telaio a cui è saldata e causare la perdita di controllo del veicolo da parte del conducente. Durante questo richiamo furono riparate circa 18.000 unità.

Infine, Jeep ha sottolineato che tale fenomeno non è un problema di sicurezza e ha detto che l’installazione di un nuovo ammortizzatore di sterzo permetterà di risolvere.