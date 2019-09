Fiat 500L Sport: la gamma sportiva del brand torinese si allarga

Assieme alla 500X Sport, la casa automobilistica torinese ha deciso di ampliare anche la gamma della monovolume con il lancio della Fiat 500L Sport. Si tratta di una nuova variante che si posiziona ai vertici della gamma, portando con sé tecnologia, connettività e soprattutto sportività.

Partendo dall’esterno, la nuova vettura propone una carrozziera bicolore in grigio opaco e tetto nero lucido a contrasto. Il look sport si caratterizza anche per la presenza di paraurti e piastre paramotore in Diabolik Black, cerchi in lega da 17” in nero opaco con coprimozzo nero e inserto rosso, davanzali in tinta con la carrozzeria, calotte degli specchietti retrovisori esterni e cornici dei fanali in titanio spazzolato, vetri privacy e logo Sport disposto sul parafango.

Fiat 500L Sport: ecco la versione sportiva della manovolume torinese

Per quanto riguarda l’abitacolo, la nuova Fiat 500L Sport propone tanta sportività con nuovi sedili dotati di tessuto termico Denim color nero sulla parte centrale abbinato a cuciture rosse e logo 500 a contrasto, pomello del cambio in argento e cruscotto grigio opaco con logo 500 in rosso.

Di serie, la nuova 500L Sport mette a disposizione diverse interessanti caratteristiche come clima automatico, illuminazione ambientale, cruise control, sensori di parcheggio posteriori, sensori crepuscolo e pioggia e sistema di frenata automatica. Presente anche il sistema di infotainment UConnect con display touch da 7 pollici, radio DAB e integrazione smartphone grazie alla presenza di Apple CarPlay e Android Auto.

Purtroppo, non abbiamo informazioni circa i motori adottati ma dovrebbero essere gli stessi della 500X Sport, quindi il 3 cilindri turbo da 1 litro da 120 CV con cambio manuale, il turbodiesel MultiJet da 1.3 litri da 95 CV con cambio manuale e il MultiJet 1.6 da 120 CV con trasmissione automatica DCT a doppia frizione a 6 rapporti o cambio manuale.

Con l’inclusione della nuova Fiat 500L Sport, ora la gamma sportiva dello storico marchio di Torino comprende 3 modelli fra cui anche Tipo Sport a 5 porte e 500X Sport.