Jeep: il futuro porterà grosse novità

Il futuro del marchio Jeep sarà roseo. Sono infatti davvero tante le novità che attendono la gamma della celebre casa automobilistica americana ormai sempre più fiore all’occhiello del gruppo Fiat Chrysler Automobiles. Nei prossimi anni infatti la gamma del marchio statunitense si espanderà con l’arrivo di numerosi modelli.

Nei prossimi anni assisteremo innanzi tutto all’elettrificazione della gamma, cosa che già sta avvenendo adesso con i primi modelli che hanno ricevuto la propria versione PHEV. Nel giro di qualche anno tutti i modelli presenti nella gamma del marchio saranno elettrificati.

Ricordiamo inoltre che la gamma di Jeep sarà allargata con l’aggiunta di una nuova entry level e di una nuova top di gamma. La nuova entry level sarà un suv di circa 4 metri che andrà ad inserirsi nel segmento dei B-Suv che è quello che nei prossimi anni, specie in Europa, dovrebbe crescere meglio nel settore auto. Ma nei prossimi anni arriverà anche una nuova top di gamma.

Si tratterà di un suv di grandissime dimensioni che in certe versioni avrà fino a 7 posti ed è pensato per fare bene in mercati fondamentali come quello americano e quello cinese. Uno dei principali obiettivi di Jeep sarà proprio quello di fare bene in questo mercato dove per il momento il marchio americano viene ancora visto come un qualcosa di esotico. Per questo in Cina nei prossimi anni saranno lanciati numerosi modelli realizzati ad hoc per piacere al pubblico cinese.

Questo senza dimenticare i grandi investimenti che in questo periodo Jeep sta effettuando negli Stati Uniti ed in particolare nella zona di Detroit dove Fiat Chrysler realizzerà a breve un nuovo stabilimento in cui sarà costruita la nuova Cherokee ed un altro modello a 7 posti. Già nel 2020 dovremo avere maggiori indicazioni su quelle che saranno le prossime novità che riguarderanno il brand americano di Fiat Chrysler Automobiles.