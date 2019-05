Fiat Chrysler: altro passo in avanti per la costruzione del nuovo impianto a Detroit

Fiat Chrysler Automobiles compie un altro passo avanti nella sua proposta di costruzione a Detroit del nuovo impianto sul lato est della città. Il Consiglio comunale dovrebbe votare martedì sugli elementi chiave del progetto, tra cui un accordo sui benefici per la comunità e proposte di scambio di terreni per l’accordo. Il comitato per la pianificazione e lo sviluppo economico del consiglio giovedì ha approvato all’unanimità gli articoli in vista della loro approvazione definitiva.

Il consigliere comunale André Spivey ha detto che spera che l’accordo venga approvato la prossima settimana e vuole che FCA organizzi dei corsi per gli abitanti di Detroit per i lavori che il progetto porterà. Ha detto che spetta alla città creare l’atmosfera per le imprese per creare i posti di lavoro. “Non conosco nessuna altra compagnia che vuole venire qui e realizzare subito tanti lavori tutti in una volta”, ha detto. “Penso che dovremmo stare attenti a come andiamo avanti. Ci sono altre città che attendono di ricevere offerte simili e stanno guardando Detroit per vedere come si concluderà la trattativa. Qualunque cosa accadrà, questo accordo stabilirà un precedente”.

Fiat Chrysler prevede di investire 1,6 miliardi di dollari nell’espansione delle sue strutture di Mack Avenue con un nuovo stabilimento e di investire 900 milioni di dollari per modernizzare il suo Jefferson North Assembly Plant. L’espansione dell’impianto dovrebbe aggiungere 4.950 posti di lavoro. L’accordo attende l’approvazione del consiglio comunale. L’amministrazione comunale e FCA sperano di avere l’approvazione entro il 21 maggio per rispettare i piani di costruzione e assunzioni. Spivey ha dichiarato: “L’accordo non mi piace nella sua totalità, ma penso che sia positivo per noi e e può aumentare di molto l’occupazione qui “, ha detto. Nell’accordo, FCA afferma che investirà $ 13,8 milioni nella formazione della forza lavoro, nell’educazione, nell’alloggio e nella rivitalizzazione del quartiere.