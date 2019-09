Auto elettriche: più autonomia grazie a un motore endotermico nel baule

La scarsa quantità di infrastrutture di ricarica e il costo elevato della auto elettriche in Italia stanno un po’ frenando la crescita del mercato, con l’obiettivo di ridurre quanto più le emissioni di anidride carbonica.

Tuttavia, alcuni utenti interessati alle auto elettriche spesso decidono di non acquistarle per via della poca autonomia offerta dai modelli attuali e, come detto ad inizio articolo, per le poche stazioni di ricarica disponibili.

Auto elettriche: Robby Moto sviluppa un motore a scoppio per caricare le batterie

Robby Moto, azienda specializzata nella produzione di componenti aftermarket e speciali per auto e moto con sede a Casalmaggiore (Cremona), ha svelato nelle scorse ore un prodotto davvero interessante che potrebbe risolvere questi problemi.

Si tratta di un piccolo motore endotermico studiato appositamente per prendere il posto della ruota di scorta e utilizzabile per ricarica la batteria della propria auto se si è rimasti a sacco oppure se non si ha a disposizione una colonnina di ricarica vicina.

Il motore sviluppato da Robby Moto propone una cilindrata di 500cc, pesa soli 18 kg e sviluppa una potenza massima di circa 27 CV. Al propulsore a scoppio è abbinato a un generatore di energia elettrica che pesa 20 kg.

Il prodotto è stato presentato in Cina e sviluppato e brevettato da Robby Moto in collaborazione con il Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano, Meta System e ACM Engineering. Questa nuova soluzione, secondo l’azienda cremonese, assicura consumi contenuti, bassi costi, pochissime emissioni di CO2, poco ingombro e affidabilità.

Come detto poco fa, però, l’implementazione di questo sistema porterà a sacrificare la ruota di scorta che per alcuni potrebbe essere un elemento molto importante, soprattutto per chi viaggia spesso con la propria auto.