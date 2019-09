Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio eletto Most Fun SUV per il secondo anno consecutivo

Per il secondo anno consecutivo, l’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio è stato nominato Northwest Most Fun SUV dalla Northwest Automotive Press Association (NWAPA) durante l’evento annuale Run to the Sun.

Durante un percorso in auto lungo 739 km, i partecipanti hanno avuto la possibilità di guidare diversi veicoli e di scegliere la vettura preferita appartenente alle varie categorie partecipanti.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio: il performante SUV conquista un nuovo premio importante

Nik Miles, presidente di Run the Sun e vicepresidente di NWAPA, ha detto: “Quando l’Alfa Romeo Stelvio viene inserito nel segmento competitivo, mantiene il titolo di SUV con le migliori prestazioni. Le parole non possono sostituire l’esperienza di guida di questo SUV italiano sulle strade dell’Oregon e di Washington. Questa esperienza ha impressionato chiaramente i 24 giudici in questa competizione”.

Il primo SUV del Biscione è riuscito a mantenere il titolo di Northwest Most Fun SUV poiché ha superato una selezione di sfidanti recentemente introdotti nella sua categoria. L’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio porta con sé delle prestazioni di alto livello, un design 100% italiano e un’esperienza di guida esaltante nel segmento SUV premium di medie dimensioni.

Con questo veicolo, la casa automobilistica di Arese è riuscita a creare il mix perfetto fra alte performance, capacità e design. Sotto il cofano del veicolo troviamo un motore V6 biturbo da 2.9 litri di origine Ferrari che sviluppa una potenza di 510 CV a 6500 giri/min e 600 nm di coppia massima a 2500-5500 giri/min. Accanto al propulsore abbiamo un cambio automatico a convertitore di coppia con 8 marce prodotto da ZF.

L’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio è uno dei SUV più veloci al mondo disponibili attualmente sul mercato con il suo scatto da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e la velocità massima di 283 km/h. Vi ricordiamo anche che lo Sport Utility Vehicle è riuscito a completare il giro del circuito del Nurburgring in 7:51.7, stabilendo il record nella sua categoria.