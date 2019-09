Dodge Journey 2020: ecco le novità introdotte nell’ultimo model year

Dodge ha annunciato nelle scorse ore il model year 2020 del Dodge Journey che porta con sé solo pochi cambiamenti rispetto alla generazione precedente. Partiamo col dirvi che la gamma del crossover ora è composta esclusivamente dagli allestimenti SE Value e Crossroad, quindi quelli SE e GT non sono più disponibili.

La fine del Dodge Journey GT significa l’uscita anche del motore Pentastar V6 da 3.6 litri da 283 CV. I due modelli restanti sono equipaggiati da un propulsore a 4 cilindri da 2.4 litri con potenza di 172 CV e 224 nm di coppia massima. L’intera potenza viene scaricata attraverso il cambio automatico a 4 rapporti.

Dodge Journey: il model year 2020 perde gli allestimenti GT e SE

L’allestimento SE Value propone solo la trazione anteriore e dei cerchi da 17” mentre quello Crossroad offre cerchi da 19” ed è dotato della trazione integrale. Entrambe le versioni del Dodge Journey 2020 dispongono di nuove caratteristiche standard come il sistema Rear Park Assist mentre la variante Crossroad dispone di un tetto apribile.

Rispetto alla generazione precedente, il MY 2020 del SUV non offre più le colorazioni Destroyer Grey e Verde Oliva, lasciando spazio solo a 7 tonalità. Gli interni del Dodge Journey SE Value sono caratterizzati da sedili in tessuto nero o marrone chiaro mentre sul modello Crossroad sono disponibili solo in nero.

La casa automobilistica americana ha rivelato, poi, che entrambi gli allestimenti offriranno un’opzione chiamata Popular Entertainment Group la quale permette di aggiungere diverse apparecchiature a seconda dell’allestimento.

Sul SE Value, tale pacchetto aggiunge sedili in tessuto premium, volante e pomello del cambio rivestiti in pelle, controllo del clima a 3 zone, sistema di infotainment UConnect Voice Command con Bluetooth, abbonamento di 12 mesi a SiruisXM Radio, allarme di sicurezza e specchietto di visione interno.

Sul Dodge Journey Crossroad, invece, il pack aggiunge navigatore, sedili anteriori e volante riscaldati, 6 altoparlanti con subwoofer premium e avvio da remoto. Purtroppo, Dodge non ha ancora annunciato i prezzi ma non ci aspettiamo grandi cambiamenti. Il Journey SE Value 2019, ad esempio, parte da 24.740 dollari.