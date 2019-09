Emilia-Romagna, i limiti alla circolazione torneranno ad ottobre

A partire dal 1 ottobre 2019, in Emilia-Romagna torneranno le misure volte a limitare la circolazione dei veicoli più inquinanti. In particolare, la regione imporrà il blocco della circolazione ai diesel fino all’Euro 3, ai veicoli a benzina fino all’Euro 1 e ai ciclomotori pre-euro.

I limiti in questione saranno validi dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 18:30 e nelle domeniche ecologiche (almeno 10 ogni 6 mesi). Secondo la regione, l’obiettivo dei 30 comuni dell’Emilia-Romagna è quello di ridurre lo smog e le emissioni di anidride carbonica e quindi di migliorare la qualità dell’aria.

Tale misura sarà accompagnata da una campagna di comunicazione e sensibilizzazione sui social network che avrà lo scopo di informare le persone sulle regole da seguire per abbattere le emissioni. La regione poi porterà nelle scuole delle lezioni antismog per formare al meglio gli studenti.

Paola Gazzolo, assessore regionale dell’ambiente, ha dichiarato: “Tutto confermato per quanto riguarda le limitazioni al traffico mentre per le stufe il divieto di utilizzo si amplia anche gli impianti certificati 2 stelle. La vera novità è il pacchetto di azioni formative e informative in arrivo per studenti, tecnici e singoli cittadini”.

L’assessore continua dicendo: “Altri risultati saranno raggiunti con i circa 40 milioni in arrivo nel prossimo triennio dal Ministero dell’Ambiente e che permetteranno di sostituire un numero maggiore di autobus e di installare telecamere per il controllo della circolazione”.

Oltre alle misure volte a limitare la circolazione dei veicoli inquinanti, prosegue in Emilia-Romagna l’ecobonus che permette, fino al 30 settembre, di acquistare una nuova auto green ottenendo uno sconto in fase di acquisto.