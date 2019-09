Ecobonus: disponibile fino alla fine del mese in Emilia-Romagna

Come ben sapete, da un po’ di tempo è possibile sfruttare l’Ecobonus per poter acquistare una nuova auto da immatricolare e poco inquinante.

L’ultima regione ad aver aderito (nuovamente) a questa iniziativa è l’Emilia-Romagna che, fino al 30 settembre 2019, permette di acquistare una vettura nuova che può essere elettrica, ibrida, a metano o a GPL e di classe Euro 6, usufruendo di un interessante bonus.

Ecobonus: la regione Emilia-Romagna ripropone gli incentivi fino al 30 settembre

Tutti i cittadini di uno dei comuni dell’Emilia-Romagna possono richiedere gli incentivi se rottamano o hanno rottamato, dal 1 gennaio 2019, un’auto di proprietà oppure di un altro cittadino residente sempre in un comune di tale regione. In quest’ultimo caso, ovviamente, bisognerà ottenere il consenso da parte del proprietario per poter proseguire.

È possibile richiedere incentivi per veicoli a benzina, benzina/metano e benzina/GPL appartenenti alla classe Euro 2 e per quelli diesel fino alla classe Euro 4. Il piano di incentivi previsto dall’Emilia-Romagna prevede 3000 euro rottamando una vecchia auto e acquistando un veicolo ibrido Euro 6 oppure completamente elettrico e 2000 euro rottamando sempre il vecchio modello ma comperando una nuova vettura a metano o a GPL di classe Euro 6.

Per poter ottenere gli incentivi è necessario compilare un’apposita richiesta presente sul sito Internet dedicato all’Ecobonus. È possibile presentare la domanda fino al 30 settembre 2019 mentre fino al 15 ottobre 2019 si può inviare l’ordine d’acquisto della nuova auto.

Da oggi fino al 30 aprile 2020, invece, si può procedere con la rendicontazione dell’acquisto effettuato e la richiesta dell’importo. Sul sito della regione Emilia-Romagna è possibile trovare un’apposita pagina dedicata proprio all’Ecobonus dove si possono scoprire maggiori informazioni al riguardo.