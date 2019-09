Bosch MPC3: una super telecamera progettata per la guida autonoma

Bosch continua ad innovare nel settore dell’assistenza e della guida autonoma. L’ultima novità annunciata dal produttore tedesco riguarda una particolare tecnologia che renderà le vetture più facili da guidare. In particolare, Bosch ha svelato una super telecamera sviluppata con l’obiettivo di migliorare la sicurezza.

Parlando della nuova Bosch MPC3, Harald Kroeger – Member of the Board of Management dell’azienda tedesca – ha detto: “Vogliamo che le auto imparino a guidare meglio delle persone per aumentare, in questo modo, la sicurezza stradale. In altri termini, vogliamo arrivare ad una tecnologia che deve essere più affidabile delle persone”.

Bosch MPC3: l’azienda è pronta a rivoluzionare il campo della guida autonoma

L’ultimo prodotto realizzato da Bosch consentirà ai veicoli di sfruttare diverse tecnologie per migliorare la sicurezza stradale quali radar, telecamere, ultrasuoni, sistemi e sensori. La Bosch MPC3 si propone come una telecamera in grado di emulare la vista umana e questo rappresenta un fattore molto importante nella guida autonoma.

Sfruttando l’intelligenza artificiale (AI) per il riconoscimento degli oggetti, l’azienda tedesca è riuscita a portare la tecnologia dei sensori video per auto ad un livello successivo. La nuova mono telecamera è stata ottimizzata per permettere ai veicoli con guida autonomia di percepire efficacemente gli oggetti presenti nelle vicinanze e per riconoscere all’istante se un qualcosa può influire sulla percorrenza del veicolo.

Attraverso l’Artificial Intelligence, la telecamera è in grado di riconoscere alcune caratteristiche del percorso (es. se è percorribile o meno). Il chip V3H della società giapponese Renesas, presente all’interno della MPC3, integra tutto il know-how dell’azienda tedesca.

Oltre a quanto detto fino ad ora, la telecamera è capace di migliorare i sistemi di assistenza alla guida, il riconoscimento della segnaletica stradale sfruttando un sistema ottico dei caratteri e amplia il campo di applicazione.