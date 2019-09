Abarth Days 2019 si terrà al “Milano Innovation District” il 5 e 6 ottobre

Manca solo un mese all’evento più atteso dell’anno: il 5 e 6 ottobre si svolgerà a Milano il più grande raduno europeo che celebra i primi 70 anni di Abarth. L’Abarth Days 2019 si terrà al “Milano Innovation District” (MIND) e sarà animato con tantissime attività: test drive in pista e su strada, 124 rally experience, expo vetture attuali e storiche, area acrobatica e aree gaming e kids. Oggi sono 74 i club ufficiali nel mondo e più di 111.000 gli iscritti alla community “The Scorpionship”.

Una divertente attività social coinvolgerà tutta la community dello Scorpione durante l’evento.

Il 5 e 6 ottobre si svolgerà a Milano il più grande raduno europeo che celebra i primi 70 anni di Abarth

Tra le maggiori novità di questa edizione vi è certamente la spettacolare pista lunga circa 3 km – realizzata all’interno del nuovo Parco della scienza, del sapere e dell’innovazione – e caratterizzata da un esaltante susseguirsi di rettilinei, curve e tornanti che consentirà di gustare le doti di handling e performance caratteristiche di tutte le Abarth. Nell’area entertainment, poi, sarà possibile utilizzare simulatori di guida, sfidarsi reciprocamente con le Abarth radiocomandate o assistere ad acrobatiche sessioni di Bike Trial, BMX Flatland e Parkour. Il tutto “accompagnato” da musica travolgente, luoghi per ristorarsi con street-food e stand dove acquistare merchandising e una selezione degli “Abarth Authentic Accessories powered by Mopar”. Ovviamente non mancheranno le vetture storiche dello Scorpione, a conferma di quel fil rouge che unisce passato e presente del marchio.

Dunque, protagoniste assolute le vetture Abarth, di ieri e di oggi, d’ammirare o da provare in strada o in pista, oltre a una lunga serie di attività pensate per gli appassionati di tutte le età. Sono disponibili diverse tipologie di biglietti per l’evento con prezzi a partire da 10 euro (maggiori informazioni e prenotazioni sono disponibili sul sito https://www.abarthday.com/it/event/9).