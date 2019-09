Jeep Renegade e Compass noleggiabili tramite Back at Work di Leasys

Leasys ha deciso di lanciare la promozione Back at Work dedicata a tutti coloro che vogliono provare un Jeep Renegade o Compass per uno o più giorni usufruendo di condizioni davvero convenienti.

Dopo il successo ottenuto quest’estate attraverso il programma Un’estate da Jeep, Leasys, una società di FCA Bank, ha deciso di lanciare questo nuovo programma dedicato ai due modelli più popolari in Italia proposti dalla casa automobilistica americana.

Jeep: Renegade e Compass ora noleggiabili tramite Leasys

Per poter usufruire di questa promozione sarà necessario acquistare l’apposito voucher su Amazon per poter noleggiare uno dei due modelli al prezzo di 19 euro per un giorno e 25 euro per ogni giorno successivo. La promozione è valida fino al 31 ottobre 2019.

Una volta comperato il voucher sul famoso sito di e-commerce, basta collegarsi al sito di Leasys Rent e inserire il codice riportato sul voucher nel campo presente sotto alla voce Inserisci il codice ordine. Fatto ciò, cliccate su Invia per proseguire.

Dopo aver selezionato il modello preferito fra Jeep Compass o Renegade, dovrete completare la prenotazione almeno 24 ore prima rispetto alla data di inizio del noleggio così da permettere a Leasys di verificare l’effettiva disponibilità del modello selezionato.

Ottenuta la conferma, sarà possibile ritirare il Jeep Renegade o Compass presso uno degli oltre 140 Leasys Mobility Store presenti in Italia situati presso aeroporti, stazioni, in città e porti. La promozione Back to Work include un pacchetto davvero completo composto da IVA 22%, chilometraggio illimitato, protezione danni CDR, protezione furto TP, tasse aeroportuali per il noleggio di un giorno e Road Tax.

L’iniziativa proposta da Leasys non prevede alcun limite al numero di voucher che possono essere acquistati dalla stessa persona tramite Amazon. Come riportato nello stesso regolamento, però, i codici ordine possono essere spesi solo previa prenotazione e successiva conferma, fatta almeno 24 ore prima della data di inizio del noleggio.