Alfa Romeo organizza diverse iniziative per il Gran Premio d’Italia

Da oggi fino al 15 settembre 2019 sarà possibile apprezzare la storica monoposto Alfa Romeo GP Tipo 159 Alfetta presso la Boutique di Larusmiani a Milano, una location esclusiva che rappresenta l’eccellenza della sartoria italiana.

Tale esposizione ha lo scopo di celebrare i 90 anni del Gran Premio d’Italia e la presenza della scuderia Alfa Romeo Racing alla gara (che si terrà il prossimo weekend) usando una delle icone da competizione che vinse il campionato di Formula 1 nel 1951.

Alfa Romeo: il Biscione ci dà dentro in occasione del GP d’Italia di questo weekend

Oltre alla vettura, la location vedrà l’inaugurazione di una rassegna fotografica dell’epoca e una collezione di merchandising a tema. Vi ricordiamo che la stessa Alfa Romeo GP Tipo 159 Alfetta è stata guidata a luglio dal pilota Kimi Raikkonen in occasione della drivers parade a Silverstone che ha preceduto il GP di Gran Bretagna.

L’evento presso la Boutique di Larusmiani non sarà l’unico ma avrà lo scopo di aprire il calendario delle emozioni che la casa automobilistica di Arese ha deciso di regalare in vista del Gran Premio d’Italia.

Dal 6 all’8 settembre, presso il piazzale Cadorna a Milano, ci sarà il Motorhome Alfa Romeo dove i fan degli eSports avranno la possibilità di mettersi alla guida di un simulatore di F1 e inoltre potranno ammirare l’esibizione di Daniel Bereznay del team Alfa Romeo Racing F1 Esports. Sempre in piazza Cadorna si potrà ammirare la monoposto C38 di Alfa Romeo Racing.

Il museo “La Macchina del Tempo” di Arese accoglierà tutti gli appassionati dello storico marchio italiano e darà l’opportunità di far vivere in diretta le qualifiche, le prove e la stessa gara del Gran Premio d’Italia sfruttando il maxi schermo presente nella sala Giulia.

Tutti i possessori di un’auto Alfa Romeo, inoltre, avranno la possibilità di partecipare a varie attività come la Red Parade di sabato che si terrà nella pista interna. Da domani fino a domenica 8 settembre, si terrà il Villaggio di #MonzaFuoriGP2019: sport, musica e intrattenimento a Monza in cui sarà possibile apprezzare le Giulia e Stelvio Quadrifoglio ed effettuare dei test drive.

Sempre l’8 ci sarà un FlashAutoMob in cui parteciperanno le vetture Alfa Romeo dei fan con l’obiettivo di trasmettere un messaggio ai piloti della scuderia di F1. Al termine della gara, ci sarà un momento di approfondimento sulla storia del Biscione nella Formula 1 con la partecipazione di Bruno Giacomelli, ex pilota di F1 della fine degli anni ‘70. Per maggiori informazioni, vi consigliamo di dare un’occhiata al sito di Museo Alfa Romeo.