Jeep Wrangler 2020: la casa americana aggiunge le versioni Willys e Black & Tan

Jeep ha deciso di aggiungere due nuovi modelli alla gamma 2020 della Jeep Wrangler. Stiamo parlando delle edizioni Willys e Black & Tan. Entrambe sono basate sulla Wrangler Sport S e presentano delle esclusive modifiche sia esterne che interne.

Le due varianti sono disponibili già per l’ordine in America con prezzi di partenza di 32.940 dollari per la Black & Tan a due porte e 33.740 dollari per la Willys a due porte. I modelli a 4 porte, invece, partono – rispettivamente – da 36.440 dollari e 37.240 dollari.

Jeep Wrangler: la gamma 2020 si arricchisce di due versioni speciali

Jim Morrison, dirigente di Jeep, ha detto: “Le edizioni speciali sono un modo perfetto per Jeep di connettersi con i clienti e alimentare le loro idee e la loro passione nel marchio e nei suoi veicoli. Wrangler Willys si rifà alla Jeep originale mentre Wrangler Black & Tan offre un look unico con un tetto marrone chiaro. Siamo orgogliosi che entrambi i nuovi modelli si aggiungono all’ampio fascino che Jeep Wrangler offre già”.

La Jeep Wrangler Black & Tan può essere ordinata in tutti i colori esterni disponibili in questo momento e con cerchi da 17” Machine Granite, pneumatici off-road, gradini laterali, badge Low Glass e capote premium in marrone chiaro. All’interno troviamo un quadro strumenti dotato di un rivestimento centrale verniciato in Wizard Black e dei sedili in tessuto Heritage Tan abbinati alla capote.

Di serie, la casa automobilistica americana propone sistema di infotainment UConnect con display touch da 7 pollici, quadro strumenti con display sempre da 7 pollici e climatizzatore bi-zona. L’idea che sta alla base di questa versione, secondo Jeep, è quella di creare qualcosa con un tocco di unicità.

Per quanto riguarda la Jeep Wrangler Willys, è la prima volta che ci troviamo di fronte a un modello simile. Questa particolare variante è dotata di differenziale posteriore a slittamento limitato, ammortizzatori Rubicon, freni heavy duty e pneumatici da fango Firestone da 32”. Disponibile anche il sistema Command-Trac 4×4 e il transfer case a due velocità con rapporto di trasmissione pari a 2.72:1.

A livello estetico, la Jeep Wrangler Willys 2020 propone una decalcomania Willys sul cofano motore, esclusivi cerchi neri da 17”, griglia sportiva nera, tappettini all-season e fari e fendinebbia a LED. I colori disponibili sono Black, Granite Crystal, Sting Gray, Billet, Ocean Blue, Firecracker Red, Punk’n, Hellayella, Mojito e White.