Ferrari: a settembre debutteranno le versioni Spider della F8 Tributo e della 812 Superfast

Ferrari si prepara a lanciare ben due nuovi modelli nel corso del mese di settembre. La conferma arriva da un utente di Ferrari Chat che ha ricevuto dalla casa di Maranello i gadget mostrati nell’immagine qui di sotto che, di fatto, anticipano quelle che saranno le novità che andranno ad espandere la gamma Ferrari nel corso delle prossime settimane. La casa di Maranello ha in cantiere il lancio di ben due spider indicate, per ora, con i nomi di V12 Spider e V8 Spider.

I due nuovi modelli andranno ad affiancarsi alla Ferrari F8 Tributo, presentata ad inizio 2019, ed alla Ferrari SF90 Stradale, l’ibrida da 1000 CV svelata lo scorso mese di maggio, tra le novità della casa di Maranello per questo 2019. Ricordiamo, inoltre, che a novembre Ferrari presenterà un nuovo modello inedito. Secondo alcuni rumors, il progetto potrebbe configurarsi come una grand tourer dotata di un motore V6 ibrido.

V12 Spider

Per quanto riguarda la V12 Spider, è chiaro che ci troviamo di fronte alla già chiacchieratissima Ferrari 812 Spider, versione “aperta” della Ferrari 812 Superfast, che è stata avvistata in strada, in diverse occasioni, nel corso dei tradizionali test che anticipano il debutto di un nuovo modello. Il nome ufficiale del progetto potrebbe essere diverso da quello trapelato nelle ultime settimane.

La versione Spider della Ferrari 812 Superfast, infatti, potrebbe arrivare sul mercato con il nome di Ferrari 812 GTS. Sotto al cofano, in ogni caso, ci sarà l’immancabile motore V12 che sarà in grado di garantire circa 800 CV di potenza massima. La nuova V12 Spider dovrebbe essere proposta in tiratura molto limitata.

Secondo gli ultimi rumors, il nuovo modello sarà svelato ufficialmente il prossimo 9 di settembre.

V8 Spider

A sorpresa, Ferrari presenterà anche una seconda spider nel corso del mese di settembre, denominata, per ora, come V8 Spider. Ricordiamo che nelle scorse settimane diversi rumors avevano confermato il doppio debutto in casa Ferrari ma si era ipotizzato che, oltre alla versione Spider della Ferrari 812 Superfast, la casa di Maranello avrebbe svelato, in anteprima, il nuovo SUV Purosangue.

Per il SUV ci sarà ancora da attendere visto che il progetto in arrivo è la versione Spider della Ferrari F8 Tributo, la sportiva con motore V8 presentata dalla casa di Maranello ad inizio del 2019. Al momento, non ci sono informazioni precise in merito al nome che Ferrari darà al suo nuovo modello. Dal punto di vista tecnico, invece, la nuova Spider V8 riprenderà, in tutto e per tutto, il comparto tecnico della F8 Tributo con il V8 da oltre 700 CV che giocherà il ruolo di protagonista assoluto.

La nuova spider della casa di Maranello dovrebbe essere svelata il prossimo 24 di settembre.